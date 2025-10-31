護理女神「失聯多日」傳死訊！AV女優發文悼念：下輩子還要當姊妹

娛樂中心／彭淇昀報導

曾任護理師的網紅謝侑芯，因擁有凹凸有致的姣好身材和精緻臉蛋，被封為「護理女神」。昨（30）日傳出她離世消息，因在海外工作期間突發健康意外，享年31歲。網紅「雪碧」、台灣AV女優也紛紛發文悼念。

謝侑芯（右）的離世，讓好友雪碧（左）悲痛欲絕。。（圖／翻攝自真雪碧 無雙ss臉書）

謝侑芯離世的消息引發熱議，有不少網友指出，謝侑芯最後貼文有提到去了馬來西亞，而且好幾天前就已經失聯了，有網友直呼，「前幾天就好多人在找她了，去馬來西亞也不知道有沒回到台灣，好像沒有回到台灣，應該在那出事了」。

謝侑芯好友「雪碧」昨晚在社群平台證實離世消息，崩潰嘆「你是我網紅圈唯一相信的好朋友，心地善良、漂亮又活潑、沒架子，沒有任何的利益只有互相取暖，約好的26號一起打高爾夫球！一起吃飯，我負能量的時候你陪著我，你負能量的時候我也陪著你，我們一起罵渣男，也主動關心我的事，還討論工作、事業要怎麼提升自己，本來等你回國我們要做好多事」。

雪碧說，「你20號沒消息時，我的心就很亂，前3天還夢到你，罵我戀愛腦，我多希望你現在還可以罵我，收到消息以前還希望一切不是真的，我哭了很久很久，31歲而已，這樣美好的年紀，為什麼上天總是不眷顧好人，這事讓我很悲痛欲絕！！」

雪碧心碎表示，「希望iris可以開心的做小天使，下輩子再當好朋友，RIP，喜歡他的粉絲跟朋友，她永遠在我們的心裡是活潑漂亮可愛的小女孩」。

台灣AV女優李娜娜今日一早也在Threads上PO出與謝侑芯合照，寫下「謝侑芯～下輩子，妳一定要記得我，我還要當妳的姊妹！我們還要一起去潛水、去冒險、去很多好玩的地方」。

