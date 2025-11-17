「護理女神」謝侑芯大馬殞命 遺體今領出火化「解剖報告未出爐」
網路上擁有50萬粉絲的台灣網紅「護理女神」謝侑芯，10月22日被發現在馬來西亞吉隆坡一處高級豪華酒店房間浴缸身亡，更牽扯出大馬歌手黃明志也在房內，甚至搜出毒品等違禁品。黃明志遭調查收押，但日前遭暫時獲得交保至11月26日。至於死亡已經將近一個月的謝侑芯，今天（11／16）傳出遺體已由家屬領回，並且迅速火化，骨灰將運回台灣。
謝侑芯是於10月20日由台灣出發、抵達吉隆坡國際機場，隨後就入住一處高級豪華酒店。22日猝逝案件爆發後，外界認為死因不單純，黃明志人就在案發現場，疑似也是黃明志通報，警方也從黃明志身上被搜出疑似毒品的藍色藥丸，日前警方轉為謀殺案調查偵辦，並通緝黃明志到案說明。黃明志主動投案後，經過9日扣押，黃明志於13日獲得警方口頭保釋外出，期限將到11月26日。
關鍵解剖報告尚未出爐 黃明志能否過關？
根據報導，馬來西亞警方會在接獲死者解剖報告後，再呈交調查報告給副檢察司，再由檢方決定是否起訴黃明志。
根據大馬媒體《星洲網》《中國報》綜合報導，謝侑芯猝逝後，遺體放在醫院長達25天，警方今天獲准她的遺體領出，家屬代表律師於早上8點半左右完成領取手續，接著送往火化場，並於今天上午10點半左右在莎阿南靜樂火化館進行火化。
根據《中國報》報導，看見一名疑似是謝侑芯家屬代表的男子，在現場兩位保鑣的護送下到場送謝侑芯最後一程，另外所有程序都交由家屬代表律師陳俊達與殯葬業者代為辦理。陳俊達向媒體說明，謝侑芯遺體領出後，會執行火化，火化完成後骨灰會盡快運返台灣，也讓謝侑芯落葉歸根。
珍惜生命，向毒品說不！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
Nana「42億元豪宅」遭搶匪持刀闖入 母女激烈搏鬥受傷送醫
護理女神大馬殞命…黃明志「攜毒」在房內 雪碧發聲「私人關係」全說了
尪車禍變植物人！老婆「詭懷3胎」還登記婚生子女 真相驚人
坤達 修杰楷 陳柏霖等人遭求刑2年8個月 Energy重返小巨蛋破局？相信音樂回應了
SJ登大巨蛋！3萬E.L.F.合唱《至少還有你》 銀赫驚呆「好多老婆」媽媽現身見家長了！
山下智久來台機場暴動急喊了一句中文 曝光跟周杰倫約會時光台粉一舉動讓他好難忘
