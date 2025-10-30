「護理女神」謝侑芯驚傳驟逝！雪碧淚悼：下輩子再當好朋友

網紅「護理女神」謝侑芯驚傳在海外驟逝。翻攝自IG



網紅謝侑芯（Iris）擁有甜美外貌與姣好身材，因曾當過護理師，被網友封為「護理女神」，今（10/30）驚傳在海外驟逝，享年31歲。她的好友、同為網紅的雪碧（方祺媛）25日深夜在臉書悲痛發文證實噩耗，哀嘆「下輩子再當好朋友」。

雪碧在貼文中寫下長文，透露自己情緒近乎崩潰，「近年為什麼兩個我最愛的人都離開我了，正杰、侑芯……Iris是我網紅圈唯一相信的好朋友。」她回憶，謝侑芯心地善良、活潑又沒架子，兩人常相約聊天、打高爾夫、討論工作與人生，「我們互相陪伴對方的低潮，也一起罵渣男。」她提到，兩人原本約好26日要一起吃飯、打球，「但你20號就沒消息了，前三天我還夢到你罵我戀愛腦，我多希望現在你還能這樣罵我。」

雪碧難以接受好友離世的事實，悲痛表示收到消息後哭了很久，「31歲而已，這樣美好的年紀，為什麼上天總是不眷顧好人。」她同時呼籲外界不要再打擾家屬，「家人已經很痛苦，拜託不要再聯繫他們或擴大事件，讓她安靜離開，當個快樂的小天使。」

根據《三立新聞網》報導，謝侑芯的另一位好友Chris也在社群發文悼念，透露她是在海外工作期間「因健康意外」離世，目前後事由他協助處理。Chris哀痛形容，謝侑芯是「台灣網路圈最耀眼的星辰之一」，外貌亮眼卻從不矯作，個性溫暖、善良，「她能讓最平凡的時刻變得有笑聲，她的存在，就是快樂本身。」他回憶兩人曾在日本共度生日，「她說要珍惜當下，想做就要帶上，不要猶豫。」最後他寫下：「沒有妳的笑聲，世界安靜了許多，但天堂應該因此更熱鬧。」

消息曝光後，大批網友湧入留言區悼念，紛紛留言：「太突然了，無法接受」、「願妳在天堂繼續發光」、「好希望這只是場惡夢」、「RIP，美麗的天使」。

