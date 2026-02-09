護理師不滿遭逼跨科支援、國假上班 高醫：醫療不中斷是社會責任

高醫醫療企業工會理事長柯心炫指出，院內跨科支援不是保護病人安全，而是危及病人安全，另對於高醫拒絕勞工主張國定假日放假，已申請勞檢。(記者許麗娟攝)

〔記者許麗娟／高雄報導〕春節前夕，高雄醫學大學醫療企業工會今(9)日上午召開記者會，指控高醫長期以人力不足為由，強推護理人員進行「跨科支援」，並要求挪移、調整國定假日上班，呼籲應尊重勞工權益，勿罔顧病人安全。高醫則駁斥工會誤導性說法已明顯偏離護理專業實務，醫療服務不中斷是醫學中心不可推卸的社會責任，同時也依法依規給付並提供額外實質激勵。

高醫醫療企業工會理事長柯心炫指出，院內跨科支援已行使多年，這不是保護病人安全，而是危及病人安全，護理師本就會依據在醫院的各科別所需專業與訓練進行「分科」，如手術房、急診室、內科、外科、兒科等，不同科別護理師皆有其自獨立的專業訓練與技能，強調跨科支援須經過完善訓練，或只做功能性護理如打針、換藥、更換點滴等。

柯心炫亦提及，多數護理人員連勞工基本的月休8天都休不到，院方常以人力不夠直接換錢或換休，若排班不出勤就是曠職處理，事實上，勞工是可主表張不挪移國定假日、假日，依法要經過勞工同意，目前全院有11人拒絕春節國定假日出勤，但勞工協商也沒用，只回應醫療全年無休。

心臟內科藍姓護理師表示，她常被派到兒科、內科、外科、急診等同屬性的單位跨科支援，但即使她從事護理事工作經驗超過25年，跨科到不熟的單位還是會不安，因為不知支援單位的衛材放哪裡？常見的疾病照護、藥物的副作用，怕問題發生沒有警覺，跨科支援現在只求不要出事就好，已不強求好的照護品質。

另一名李姓臨床護理師則說，護理人員長期無國定假日，提出拒絕挪移之後要被約談，她不是不想上班，只是法律該給的國定假日應該讓勞工有選擇的權益，而不是恐嚇不出勤就曠職處理或可能被調動到其他單位。

高雄醫學大學醫療企業工會召開記者會喊話「拒絕跨科、還我休假、守護醫護病人安全」。(記者許麗娟攝)

對此，高醫回應，工會以不當比喻指控醫院春節期間護理人力支援「具有高度危險性」，嚴正澄清並予以駁斥。高醫所有人力規劃皆建立於符合專業評估與訓練基礎上執行，並在最大限度尊重同仁意願為前題下進行工作安排，以確保臨床照護品質與病人安全。

高醫表示，護理專業的核心在於「全人照護」，其專業養成與臨床訓練強調基礎護理、病情評估、緊急應變及病人安全等，具有高度專業共通性。工會以不當比喻指控，不僅偏離醫療實務，亦打擊護理專業士氣，不僅可能造成社會對護理專業運作的誤解，也不利於護理專業形象的正確認知。

此外，高醫也表示，本次春節「全方位守護配套計畫」，院方除持續與各單位同仁進行多次溝通與協調，在兼顧民眾醫療不中斷之使命與同仁休假權益間衡平取捨前提下，審慎規劃醫護人力配置，相關出勤給付除均依循現行法規與往例制度外，另行提撥經費發放激勵津貼，並將配合健保署春節加成獎勵方案，以具體回應同仁於假期中堅守崗位的專業付出。

