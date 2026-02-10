護理師偷吃人夫醫生被抓包 「激戰邀約」鐵證流出GG了！

社會中心／江姿儀報導



醫院是提供醫療照護與健康服務的場所，竟然傳出特殊的辦公室戀情！高雄某公立醫院醫生阿勇（化名）與同醫院護理師小妍（化名）有不正當親密關係，2人密戀5年期間生下愛的結晶，小妍再度懷孕被正宮小雅抓包後，2人還離不開彼此，又被正宮小雅發現怒告。小妍曾傳給阿勇「激戰邀約」、恩愛到流產等訊息，所有露骨鹹濕對話成為鐵證，最終敗訴慘賠60萬元。





護理師密戀人夫醫生 「2度懷孕」被抓包 正宮驚見「約激戰鐵證」崩潰怒告！

醫生阿勇（化名）與同醫院護理師小妍（化名）有不正當親密關係，2人密戀5年期間生下愛的結晶。（示意圖與本事件無關／民視新聞資料照）

人夫醫生偷吃護理師 密戀5年「2度懷孕」被抓包！

判決書指出，醫生阿勇任職於高雄某公立醫院，2017年8月28日與同醫院護理師小妍發生不正當親密關係，2人相當恩愛已多次發生「親密連結」，還生下1名未成年小孩。小妍再度懷孕，阿勇婚外情曝光，被老婆小雅發現，雙方聘請律師調解，於2022年10月7日簽署「分手協議書」。阿勇在協議中保證，會與小妍斷絕關係、不再往來，回歸家庭，若違此約則賠償小妍1000萬元。

被抓包後，阿勇背著老婆繼續密戀，小妍還傳訊息發出多次「激戰邀約」。（示意圖與本事件無關／民視新聞資料照）

沒分手再發「激戰邀約」 又被正宮抓包！

沒想到阿勇與小妍感情堅定，阿勇背著老婆繼續密戀，小妍還傳訊息發出多次「激戰邀約」，不僅貼心準備助興藥物，還恩愛提醒，相當直白露骨表達愛意。結果2人偷偷來又被抓到，小雅憤而提告，要求賠償精神撫慰金、懲罰違約金共150萬元。案件審理期間，被告小妍主張正宮小雅與老公阿勇本就感情失和，且自己與阿勇同在一間醫院上班，分手協議書中禁止接觸的規定，明顯不當限制工作，違反公序良俗。然而法官依通話訊息證據做出判決，認定小妍介入他人婚姻，侵害配偶權，判賠60萬元定讞。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：護理師密戀人夫醫生 「2度懷孕」被抓包 正宮驚見「約激戰鐵證」崩潰怒告！

