護理師哥哥自爆當「手天使」！弟聽完尬喊：怪怪的

生活中心／李明融報導

一名男網友在網路論壇《Dcard》發文分享，哥哥在醫院是一名護理師，平時話不多，去年與交往5年的女友分手後便一直單身，家人相當擔心他的近況，私下與哥哥對話時他突然透露自己，默默成為「手天使」志工，弟弟儘管理解這是特殊性質的志工服務，但感情上仍覺得難以釋懷「不知道該怎麼面對」，貼文曝光後，全場網友反而支持原PO哥哥，直呼很偉大。

護理師哥哥自爆當「手天使」弟尬喊：怪怪的！背後「偉大理由」獲全場支持

男網友分享哥哥從事手天使工作，坦言感覺怪怪的。（圖／翻攝自Dcard）男網友在Dcard發文，哥哥在醫院擔任護理師，平時話不多，自從與交往5年的女友分手後就一直單身至今，最近得知哥哥以「生活空虛、想做點有意義的事情」為由，參與了手天使志工計畫，因為擔心家人無法接受，哥哥向父母保密，「因為知道他們大概沒辦法接受，也不想被誤會」，原PO哥哥透露手天使有完整培訓，也有嚴格規範，且雙方都是自願的，過程中也會有志工陪同，且每一次服務都會寫紀錄，並簽保密協議。原PO得知哥哥的工作和心態後，坦言儘管知道志工服務也是好事，對身障者是很重要的工作，「但實際上發生在自己家人身上，還是會覺得怪怪的，有時候會想到這件事，但也不知道該怎麼面對」。

護理師哥哥自爆當「手天使」弟尬喊：怪怪的！背後「偉大理由」獲全場支持

大批網友勸原PO放寬心，並大讚原PO哥哥很偉大。（示意圖／翻攝自pexels）

貼文曝光後，大批網友勸原PO放寬心，紛紛留言表示「越沒有人去做的事，還不求回報都值得令人尊敬」、「這些事情都沒有人願意做，但就是有人需要幫忙，你哥哥在做偉大的事情，你應該以他為榮」、「就是志工服務的一種類別而已，沒什麼好一直放在心上的，很多事情都是自己的選擇，各自過好自己的人生就好」、「越沒有人去做的事，還不求回報都值得令人尊敬」，另外，有網友才得知原來手天使是男志工，有人出面解釋「大部分提供服務的都是男生喔，如果要選擇提供服務的性別是女生的，要排隊排超久的！」。





原文出處：護理師哥哥自爆當「手天使」弟尬喊：怪怪的！背後「偉大理由」獲全場支持

