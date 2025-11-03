「護理師女神」謝侑芯意外死亡 黃明志被捕脫帽照曝光

網紅「護理師女神」謝侑芯馬來西亞飯店意外身亡，歌手黃明志因在現場、身上被搜出不明藥丸，還被驗出體內有4種毒品成分涉持毒及吸毒2罪，稍早馬國媒體曝光黃遭逮捕照片。

疑似黃明志遭逮畫面。（圖／翻攝自馬國媒體《中國報》）

根據當地警方調查，謝侑芯10月22被發現全裸倒臥飯店內浴缸，當時黃明志打999報案求助，救護人員抵達現場後未向救護人員說明發生經過，即離開飯店遭警方攔下，身上還被搜出9顆藍色藥丸當場遭警方逮捕，他雖然堅稱沒有吸毒也沒有攜帶毒品，但驗尿後被檢出有4種毒品陽性反應。

當地媒體《中國報》報導，黃明志身上4項毒品成分包括安非他命、甲基苯丙胺、K他命及四氫大麻酚，藍色藥丸則被驗出是毒品搖頭丸「愛他死」，警方目前朝持有毒品與吸食毒品2罪名方向偵辦，雖然未朝性侵嫌疑偵辦，但他所涉2罪若法院判處有罪，恐將面臨牢獄之災。

黃明志遭逮10月24日開完刑事庭後，繳納8千令吉（約台幣5萬8千元台幣）保釋金獲釋，全案將於12月18日開庭；晚間8時許馬國媒體《中國報》披露疑似黃明志遭逮警方「口卡」照及查扣藍色藥丸照片。

疑似黃明志持有的9顆藍色藥丸。（圖／翻攝自馬國媒體《中國報》）

照片可見黃明志頂著光頭面帶鬍渣面無表情被拍下照片，與以往長年戴著毛帽與眼鏡造型截然不同，另一張照片則是9顆毒品搖頭丸「愛他死」，被分成2顆與7顆用夾鏈袋分裝。

《中天關心您｜少一份毒品、多一份健康！珍惜生命請遠離毒品》

