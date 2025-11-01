「護理師女神」謝侑芯遭傳被派去當伴遊 好友雪碧火大反擊：嘴是吃到屎嗎

〔記者林欣穎／台北報導〕擁有甜美外型與火辣身材的網紅「護理師女神」謝侑芯(Iris)，在馬來西亞工作期間因心臟病猝逝，享年31歲。死訊曝光後卻有網友稱她「雲頂嗑藥」、「被雪碧派去當伴遊」等，對此其好友兼經紀人Chris嚴正否認，雪碧也在昨火大發聲。

雪碧昨也在臉書發聲表示：「身正不怕影子斜！死者為大，亂爆料的請拿出證據，嘴巴那麼臭是吃到屎嗎？還有私訊威脅我的跟要套我話的，我也不回這些吃瓜民眾，而那些跟她不熟的網紅想蹭流量的，也不用白費心機，到我這邊你們是沒新聞的，願死者安息。」

Chris稍早也在社群上提到，近期網路上出現許多不實傳聞，例如「雲頂嗑藥」、「被雪碧派去當伴遊」等，這些全都是子虛烏有的假消息，屬於酸民的惡意臆測。根據目前警方的初步報告，並沒有提及「雲頂」地點，也未指出死因與藥物濫用有關。

Chris表示，雪碧是他們共同非常親近的好朋友，「她並未參與任何不當活動，更不可能讓自己的好友受害。」針對這些散播謠言、誹謗與侮辱的行為，家屬已經聘請法律顧問處理。

