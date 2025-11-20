護理師承擔義診多年 磨練出柔軟心

56歲「郭慧芬」是資深護理師，她是在莫拉克風災前一年投入慈濟人醫團隊，沒想到這一做就是17年，進入慈濟參與多場義診、見苦知福後，擔任屏東人醫會窗口的她，改變自負的個性，不僅凡事親力親為，臉上也總是掛著笑容，讓前來義診的民眾，感受到如家人般呵護。

「針的部分幫你放這邊了，(好 好知道了)，。」

每回慈濟義診總能看見郭慧芬滿場奔波的身影。

「師姊你們的碗都放了哦。」

屏東人醫會護理師 郭慧芬：「義診要圓滿，我們總是窗口，有疑難雜症，我們要想辦法解決。」

廣告 廣告

「(現在要去那裡)，我要去醫務室拿東西，師姊我要再拿酒精棉片。」

才解決團隊午餐問題，這回又發現醫療器材不足。

屏東人醫會護理師 郭慧芬：「屏東早期我們人醫會，人真的很少，我們是一兼兩顧，所有的事情都要自己做。」

高雄人醫會藥師 蔡江灣：「她本身就是護理人員，承擔我們合心人醫幹事之後，屏東所有的活動，她都能去把她打理籌備。」

凡事親力親為的郭慧芬，是在莫拉克風災前一年加入慈濟人醫會，資深護理人員的她，早期相當自負，直到走進慈濟才轉變。

慈濟人醫會護理師 郭慧芬：「當一個護理師，尤其是急診專科護理師，就會覺得自己高高在上，進到了慈濟，接受了上人的法，很多事情的圓滿，是大家互相成就來的。」

慈濟人醫會成員 顏玉雪：「我們有些想法，慧芬師姊總是二話不說，馬上就說，沒問題，你們想怎麼做，我就全力支持。」

民眾 蔡素芬：「非常的專業，非常地有耐心，有愛心，她是把我們當作家人看待，覺得很棒，棒。」

參與慈濟人醫會17年以來，郭慧芬從一位嚴肅醫護人員成了身段柔和、面帶微笑的志工，往後也將繼續用專業，守護偏鄉民眾健康。

更多 大愛新聞 報導：

愛要說出口！曾伯義的悄悄話

持續關懷光復災區 家訪提供鄉親所需

