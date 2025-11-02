護理師曝王子陪粿粿就醫內幕！他性別趴全程沉默滑手機

粿粿（江瑋琳）於10月29日遭到丈夫范姜彥豐指控，與王子（邱勝翊）發生婚外情。（圖／翻攝自粿粿、王子IG）





粿粿（江瑋琳）於10月29日遭到丈夫范姜彥豐指控，與王子（邱勝翊）發生婚外情。有眼尖網友發現，其實早在3年前的性別派對上，王子就獨自坐在最後一排，面無表情地滑手機，引發各界議論紛紛。對此，有護理師也在Threads上發聲，表示王子曾在粿粿懷孕時，陪同她一起到醫院看診，更提及對2人的行為與印象，讓她不禁直呼「當下真的傻眼到不行」。

有眼尖網友於粿粿和范姜彥峰在2022年舉行的性別派對上發現，王子的反應與現場歡樂、愉快的氛圍不同，整個人顯得異常低調，影片中他被拍到坐在最後一排，全程面無表情，只是在低頭滑著手機，與周圍親友歡呼的情緒形成鮮明對比，此舉動也在不少網友間引起大批討論。

粿粿的婚變事件持續延燒，有一名網友也於2日晚間在Threads上發聲，表示曾在值班時遇到王子陪粿粿前往醫院看診。該網友表示，當下遇到藝人來看診覺得蠻新鮮的，想說要保持專業幫粿粿量體溫。沒想到粿粿卻心情不悅地對她表示，「護士很閒是不是？沒看到我不舒服嗎？一直煩！」隨後更將耳溫槍揮落地面，引起現場一片寂靜。

針對粿粿的行為，該名網友表示，當時她與旁邊病人皆感到震驚，而粿粿的朋友則立刻出面道歉，解釋為「懷孕情緒不穩定」。事件中，王子全程未發一言，只是默默坐在旁邊滑手機，偶爾看粿粿一眼，「表情看起來既尷尬，但又像習慣了」，直言「明星可以有情緒，懷孕可以不舒服，但這不代表可以把醫護人員當出氣筒」，也讓她感嘆，原本王子在她心中的「陽光形象」也瞬間崩壞了。

