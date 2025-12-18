護理師曝超狂年終「6個月＋2萬現金」全網羨慕

2025年只剩半個月就結束，不少民眾關注年終獎金能拿多少，振興醫院一名護理師在社群上分享，今年院方的福利相當優渥，不僅全院普發2萬元，年終獎金平均還有6個月，貼文引發網友熱烈討論，許多人留言直呼「太羨慕了」。

一名護理師昨在臉書社團「靠北護理師」上分享，開心醫院（網路暱稱，指振興醫院）全院普發2萬，外加年終平均6個月，依照考核不同，每個人可能會有些微差距，全院的尾牙分3天在萬豪酒店舉辦，真的好開心。

貼文引起熱烈討論，一票網友留言喊羨慕，「這是夢裡的醫院吧」、「院長很能體恤辛苦的員工，真羨慕」、「沒有比較沒有傷害，太爽了」、「別人的醫院總是讓人特別動心」、「祝院長長命百歲，真的太佛了」、「這也太優質了」。

不過由於福利過於優渥，也引來部分網友質疑，對此，許多同在該醫院工作的護理師留言表示是真的，並貼出照片補充，除了原PO提到的獎金外，每人還能拿到一盒價值820元的可麗露，真的超讚。

而在社群平台Threads上也有振興醫院的護理師分享照片說，今年醫院真的大手筆，除了全院普發2萬元，外加平均年終6個月，尾牙的伴手禮是可麗露，本來以為是一人一顆，結果是一人一盒，大家收到都超驚訝。

