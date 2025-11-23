護理師潮水逆轉！台東醫院人力「不減反增」 院長揭關鍵留人術
衛生福利部台東醫院歡慶130週年，今（23）在南京路市民廣場舉辦院慶，展示在醫療、社區健康、長照與防疫等領域的成果。院長王蘭福今（23）日強調，這所從1896年走到今天的醫院，始終肩負照顧偏鄉、推動公共衛生與守護弱勢的責任，如今推動硬體及智慧系統全面更新，期盼讓醫護「把時間還給病人」。
衛福部台東醫院是許多台東人生命的起點。王蘭福說，台東醫院自1896年一路從診療所、總督府醫院、省立到署立醫院，陪伴地方走過不同時期，「50歲以上的台東人，有非常大比例是在台東醫院出生，這裡不只是一家醫院，更是台東人的共同記憶」
院內部分建物使用超過60年，這是必須優先改善的項目，醫院近年持續投入智慧化，包括智慧病房、智慧病歷與智慧藥局等，都是提升效率的重要工程。王蘭福坦言，「1家醫院藥品高達數百種，有些是名字很像、有些長相很像」因此未來透過智慧系統協助藥師配藥，只要掃瞄藥袋條碼，系統即自動開啟正確藥品抽屜，降低藥名相近造成的混淆，也可縮短民眾等候領藥時間。
全台醫療院所面臨護理師離職潮，但台東醫院護理人力「不減反增」。王蘭福說，112年院內僅93名護理師，如今已增至118名，成長逾20人，他強調關鍵在於改善福利及工作環境、縮減文書時間，讓護理專業能真正用在病人身上。醫院也正全面導入智慧系統，包括病歷記載、病房與病床管理、手術排程等，未來可望讓護理師把更多心力放回照護本身，提升整體醫療品質。
公立醫院肩負的不只是醫療，更承擔政府交付的各項公共衛生業務，王蘭福說，偏鄉醫療常「吃力不討好」，但「別人不做的，我們來要做」未來，希望藉由智慧醫療、硬體更新與更友善的工作環境，吸引更多台東子弟回到家鄉服務。台東醫院會繼續扮演偏鄉醫療的守護者，也要成為民眾信任、願意依靠的醫療夥伴。
其他人也在看
「漂移台東人 音樂故事同學會」在台北，每個音符都是想家的路徑
「台東孩子集合啦！」臺東縣政府主辦的二0二六台東博覽會-「東GO！台東人漂移拼搏主題展」，提前啟動暖身活動，在台北爵士廣場庭園舉辦「漂移台東人-音樂故事同學會」，邀請旅外的台東遊子與熱愛台東的朋友們共襄盛舉（見圖）。昨天午後的台北很「台東」！不只有歌手王宏恩、高偉勛、吱吱郭芝吟的歌聲，洛神花茶、糙香酥等鄉愁美食，更聚集了許多異鄉遊子們，「欸，你也是台東來的嗎？」平常隱藏在都市裡認真生活的台東人們難得現身，驚喜相認，一起分享對故鄉的熱愛和想念。臺東縣政府將於明(2026)年夏季辦理2026台東博覽會，而「東GO！台東人漂移拼搏主題展」是其中的策展，聚焦台東人的離返鄉故事，並以「東GO！SoPleaseDon‘tgo」為概念，看似矛盾的文法和諧音梗，訴說「在依依不捨裡勇敢向前 ...台灣新生報 ・ 17 小時前
台大雲林分院取經北歐3國 將智慧人本醫療導入6大策略
台大醫院雲林分院本月13日至22日完成「北歐智慧創新醫療參訪」，院長馬惠明23日表示此行跨越挪威、瑞典、丹麥3國，走訪9個世界級醫療與公共衛生機構。在衛福部與外交部協助下，將當地的智慧醫療、人本服務與永續治理經驗，全面導入院內6大核心策略，更進一步呼應國家「健康台灣深耕計畫」。中時新聞網 ・ 18 小時前
「愛馬仕橘」成交通錐？ 台東縣議會前耶誕樹慘遭kuso
台東縣府前的粉紅色耶誕樹被說成「福壽螺卵」，台東縣議會前的橘色耶誕樹也沒逃過類似的命運，網友卻說「根本像隻超大交通錐」。雖議會宣稱是「愛馬仕橘」符合明年馬年，且色調高雅，但現場的橘色錐狀耶誕樹下還圍了圈正牌交通錐成了鮮明對比，不比不知道，一比嚇一跳。自由時報 ・ 20 小時前
少女藏屍床下震驚全郵輪！18歲啦啦隊少女郵輪離奇死亡 繼兄涉案可能性浮現
根據《PEOPLE》與《紐約郵報》（New York Post）報導，美國聯邦調查局（FBI）持續調查安娜奇身亡的案件。這起事件發生於11月7日，安娜與父親克里斯多福（Christopher Kepner）、繼母及三名繼兄弟姊妹一同參加六天五夜的加勒比海郵輪旅遊。郵輪原訂返抵邁阿密港，然而當日上午...CTWANT ・ 16 小時前
中藥本草文化節台北場 石崇良致詞 (圖)
為推動中藥文化傳承，增進民眾中醫藥知識文化及活絡中藥傳統產業，衛生福利部23日在台北大稻埕永樂廣場舉行「中藥本草文化節」活動，衛福部長石崇良（圖）登台致詞。中央社 ・ 16 小時前
台大雲林分院赴北歐3國取經
台大醫院雲林分院近日完成「北歐智慧創新醫療參訪」，院長馬惠明23日表示，此行跨越挪威、瑞典、丹麥等3國，共走訪9個世界級醫療與公共衛生機構，還在衛福部與外交部協助下，將當地的智慧醫療、人本服務與永續治理經驗，全面導入院內6大核心策略，更進一步呼應國家「健康台灣深耕計畫」。中時新聞網 ・ 5 小時前
H5N5人類染疫死亡 石崇良籲出國避免接觸禽鳥 (圖)
美國出現全球首例人類感染「H5N5型」禽流感喪生個案，衛福部長石崇良（圖）提醒民眾出國應避免接觸禽鳥類，降低感染風險。中央社 ・ 21 小時前
今年新生兒從母姓創新高 前3名為台東、花蓮、屏東
少子化下，根據內政部統計，今年（2025）截至9月底，新生兒只有8萬人出頭，其中有將近5000人從母姓，創歷史新高。學者分析，新生兒從母姓前3名縣市為台東、花蓮和屏東，主要是母系社會的原住民從母姓為主。公視新聞網 ・ 20 小時前
花蓮太平洋溫泉季啟動 縣府邀鏟子超人旅遊泡湯
（中央社記者李先鳳花蓮縣23日電）花蓮太平洋溫泉季開幕，昨晚舉辦池畔音樂會，宣告瑞穗「英雄泉」與安通「美人湯」年度療癒盛事啟動；縣府觀光處廣邀「鏟子超人」到花蓮多住幾晚，盼以旅遊繼續支持花蓮。中央社 ・ 20 小時前
旅遊愛上台灣！他列4點「來定居很後悔」
[NOWnews今日新聞]台灣人的熱情和美食捕獲不少外國人的心，甚至有許多人決定在此定居。但近日一名外籍人士表示，原先因為在台灣玩覺得非常棒，決定搬來，但現在認為這是「人生中最糟糕的決定」。該網友直指...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前
疑不滿前員工「自立門戶」搶生意！ 葬儀社老闆怒砸2救護車
被搶生意也不該使用暴力！屏東的恆春旅遊醫院驚傳暴力事件，昨天（11／22）晚間停放在院內的兩台救護車，竟被人施暴猛砸，造成擋風玻璃破碎。警方追查發現，竟是因為葬儀社員工離職後，搶老東家的生意，葬儀社老闆氣炸後施暴，警方已經確認身分追查嫌犯到案。太報 ・ 16 小時前
陳世凱宣布好消息！西濱「平面改高架」正式動土 中央將斥278億紓解塞車亂象
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／新北報導台61線西濱快速公路平交路口改善計畫新北段近日正式動土，交通部長陳世凱指出，將從下福里和東華路兩個平交路口開始改善，...FTNN新聞網 ・ 16 小時前
籲支持行政院版財劃法 卓榮泰：修法通過後「新北增額六都最高」
台61線西濱快速公路「新北至苗栗路段平交路口改善工程—新北段」今（11/22）在林口舉行動土典禮，行政院長卓榮泰親自出席主持。他致詞時提到，行政院版《財政收支劃分法》修法通過後，新北市在統籌分配稅款與一般性補助的增額「將是六都最高」。太報 ・ 1 天前
台鐵列車遭塗鴉客大面積噴漆 警方籲勿以身試法：最重可關7年、罰千萬
台鐵七堵調度場日前遭塗鴉客闖入噴漆，造成台鐵1108次區間車第四車出現大面積毀損，鐵路警察局台北分局七堵所今日（11/23）上午接獲通報後，立即啟動調查，經調閱周邊監視器畫面，目前已鎖定特定人士，將依《刑法》毀損罪、《鐵路法》積極追辦，台鐵也將同步求償回復原狀所需費用。警方呼籲，行為人最重可罰千萬元罰金，並處7年以下有期徒刑，民眾千萬別以身試法。太報 ・ 17 小時前
花蓮觀光業慘崩！今年前10月「遊客比前年少一半」 業者叫苦連天
即時中心／高睿鴻報導花蓮近一兩年可說多災多難，先是去（2024）年4月3日發生7.2規模大地震、附帶多次大型餘震，不僅重創基礎建設，也嚴重打擊花東觀光業；之後好不容易逐漸復甦，結果又遭遇風災，導致馬太鞍堰塞湖溢流、淹沒下游光復鄉，造成慘重災情。如今，花蓮賴以為生的觀光業，再次徹底陷入窘境，據縣府數據，今（2025）年1至10月花蓮各主要景點，共僅吸納659.3萬遊客，比起2023年同期1253.6萬，幾乎少了快一半。民視 ・ 21 小時前
賴清德解禁「核食」挺日？醫曝數據「驗出微量輻射」：挺到台灣沒事變有事
日本福島食品管制14年，衛福部食藥署21日公告取消日本食品輸台需附產地證明與輻射檢測報告，日本福島5縣食品即日起全面回歸一般進口管理，引發不少民眾擔憂食安問題。對此，精神科醫師沈政男在臉書發文表示，總統賴清的為了挺日，食用鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝，這兩縣進口台灣的食品近2、3年都曾驗出微量輻射，福島五縣食品完全解禁難脫政治考量。沈政男也列舉民進黨政府近......風傳媒 ・ 21 小時前
出席新北宜蘭同鄉會 賴清德：蘇巧慧是非常理想人才
新北市宜蘭縣同鄉會今（22）日晚間於新莊舉辦第15屆第一次會員大會暨理事長連任就職典禮，總統賴清德致詞時除了向鄉親推薦民進黨宜蘭縣長候選人林國漳外，更提到立法委員蘇巧慧，直說蘇是非常理想的人才，這也是民進黨選對會通過決議，確定將提名蘇巧慧參選新北市長後，賴清德首度於公開場合為蘇巧慧發聲助選。中時新聞網 ・ 1 天前
宜蘭轎車違規"占車道買早餐" 後方整路回堵 民眾氣投訴
地方中心／黃富溢 宜蘭報導周五（22）早上7點多，正值上班尖峰時段，宜蘭有轎車違規停在路中央，占據約2/3車道，讓副駕乘客下車買早餐，後方車輛按喇叭示意，反遭回嗆，造成後方整排車輛回堵大塞車，只剩機車勉強通過，整整占了四、五分鐘後才離開，引發後方駕駛不滿投訴。民視 ・ 1 天前
路邊野菇別亂採！貴州村民大啖「金針菇」 中毒致3死2傷
大陸貴州省畢節市七星關區亮岩鎮太極村於11月16日發生一起野生菌中毒事件，造成3人死亡，1人輕微中毒已出院，另1人目前已脱離危險仍在住院治療。據中毒者親屬透露，死者包括一對母子及一名工人，醫生確認他們誤食了含有劇毒鵝膏毒肽的條蓋盔孢傘菌。中天新聞網 ・ 16 小時前
少了川普也無妨！ 南非首辦G20峰會 開幕後即發表領袖宣言
今年的G20峰會，在南非約翰尼斯堡登場。只是相比往年，不只俄羅斯總統普欽繼續缺席，就連美國總統川普都沒參加，結果主辦的南非總統拉馬福薩，竟然打破慣例，在G20開幕第一天，就宣布通過包含122點內容，主要是對貧困國家提供更多幫助的領袖宣言。只是阿根廷代表在會後卻說，他們沒有支持這份領袖宣言。TVBS新聞網 ・ 21 小時前