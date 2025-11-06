護理師為「解救身心」殺10名病人、注射藥劑掌控生死 遭判終身監禁

即時中心／顏一軒、謝宛錚報導中廣前董事長、戰鬥藍精神領袖趙少康，726大罷免時陪同藍委羅智強投票後，朝媒體亮票惹議，因此遭大安警分局依涉嫌違反《選罷法》函送北檢偵辦，檢方今（6）日偵查終結起訴，認定他確有違法亮票，並建請法院「從重量刑」。對此，趙少康稍早召開記者會時辯稱，儘管他有選過許多次舉，也參選過副總統，當時是應媒體要求加上不熟悉罷免票才會不慎亮票，「社會都很清楚我反對罷免羅智強，而且我本來要去非洲看動物大遷徙我都沒去啦」，既然檢察官要這樣認定，就之後到法院講。北檢發布新聞資料說明，本署檢察官偵辦趙姓被告違法亮票案件，今日偵查終結，檢察官依違反《公職人員選舉罷免法》第105條將圈選內容出示他人罪嫌，依法提起公訴，並審酌被告犯後飾詞推託，態度顯不足取，請求法院從重量刑。針對北檢起訴請求從重量刑，還批評趙少康犯後態度不佳一事，趙少康10時30分在中廣大樓12樓召開記者會表示，「說我犯後態度不好，我也覺得奇怪，態度好不好是主觀認定，9月開庭時，我覺得檢察官態度也蠻好的，詢問我的問題我都一五一十答覆，最後我也講希望檢察官不起訴，要不然就是緩起訴」。趙少康解釋，緩起訴一定要繳交「公益代金」，而且他也有跟檢察官說會非常小心，而到了8月23日第二波罷免與公投案投票日時，也沒亮公投票給記者看，還表示以後一定會很注意，「我覺得我犯後態度蠻好的」。趙少康回憶，大安警分局先傳他，並強調是檢察官要警方要傳，「他們傳我的時候律師不在，但我也沒改時間，我就自己去，那我犯後態度好不好，其實大家也可以去問問大安分局，因為這是主觀，大安分局的員警也詢問我1個多鐘頭」。趙少康提及，他希望警方轉呈檢察官，如果不起訴最好，要緩起訴我願意交公益代金，「又沒有說我抵死不認罪」；他是選過很多舉、也參選過副總統，「但我從來沒投過罷免票，罷免票是第一次，那張票很小，跟選舉的票不同，我本來覺得說他還蠻了解狀況，因為檢方把影片分段，一段一段要我解釋，在每個照片上還講說他目視前方，並未去看票、亮票」。他並重申，「我根本沒看那個票的正反面，檢方說我兩次兩票」，但當時是因為記者在自己投完票後拍攝，「我就把票轉過來，所以檢方指稱2次故意亮票，這是檢察官的個人認定問題，他既然要這樣認定，到時候就到法院去，我到法院去也是同樣的講法，就不是故意的」。最後，趙少康強調，「社會都很清楚我反對罷免羅智強，而且我本來要去非洲看動物大遷徙我都沒去啦，我留下來投票，當然是反對罷免羅智強嘛，我需要亮票給大家表示我的態度嗎？不需要嘛！這跟選舉有很多候選人不同，罷免票只有贊成與不贊成，我當然是不贊成罷免。我沒犯罪動機、亮票意圖，這次是我不小心，以後絕對不會這樣做」。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：快新聞／因亮票遭訴求處重判 趙少康嘆：我連非洲動物大遷徙都沒去看 更多民視新聞報導鄭麗文就職黨主席！侯友宜、張善政、趙少康、盧秀燕缺席太感動？鄭麗文就職黨魁演說 馬英九台下激動落淚稱"普丁非獨裁者"惹怒歐洲封殺藍? 鄭麗文:子虛烏有

民視影音 ・ 1 天前