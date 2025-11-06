護理師為「解救身心」殺10名病人、注射藥劑掌控生死 遭判終身監禁
德國一名男性護理師於2007年完成護理師專業培訓後，於多家單位照料病患，日前卻為了「減輕工作負擔」，殺害10名病患，並向27名患者注射致命藥劑、大量鎮定劑；檢察官指出，該名護理師患有人格障礙，工作就像在掌控生命生死，最終遭法官判處終身監禁。
根據外媒報導，德國一名44歲男性護理師於2007年完成護理師專業培訓，曾於多家單位工作，不過檢察官指控，其自2023年12月至2024年5月，為了「減輕夜間工作量」，殺害10名病患，同時向27名患者注射大量鎮定劑、止痛藥、嗎啡，甚至用於死刑的肌肉鬆弛劑「咪達唑侖」（Midazolam）。
檢察官續指，該名護理師患有「人格障礙」，從未向病人表現何同情心與關懷，面對需要高層及照護模式的病人，只會表現出「不耐煩」姿態，審判期間也沒有表示任何悔意，直批男子工作缺乏熱情、沒有動力、缺乏同情心。
檢方表示，已進行開棺驗屍，確認其他受害者身份，目前已被判處終身監禁；報導指出，事實上此事件與2019年案件類似，當時男性護理師尼爾斯．霍格爾向85名患者注射致命藥劑，導致患者死亡，事後也被認定患有「嚴重自戀型人格障礙」遭逮，相當殘忍。
更多鏡報報導
花蓮堰塞湖災害44天 家屬痛訴：爸媽仍未找回...盼政府別再開「芭樂票」
Shein售「兒童外型情趣娃娃」遭法國譴責！挨批促性犯罪 百貨設櫃進度堪憂
稅金都花在這！助理為女議員剪腳指甲、做飯 驚人畫面曝
其他人也在看
因亮票遭訴求處重判 趙少康嘆：我連非洲動物大遷徙都沒去看
即時中心／顏一軒、謝宛錚報導中廣前董事長、戰鬥藍精神領袖趙少康，726大罷免時陪同藍委羅智強投票後，朝媒體亮票惹議，因此遭大安警分局依涉嫌違反《選罷法》函送北檢偵辦，檢方今（6）日偵查終結起訴，認定他確有違法亮票，並建請法院「從重量刑」。對此，趙少康稍早召開記者會時辯稱，儘管他有選過許多次舉，也參選過副總統，當時是應媒體要求加上不熟悉罷免票才會不慎亮票，「社會都很清楚我反對罷免羅智強，而且我本來要去非洲看動物大遷徙我都沒去啦」，既然檢察官要這樣認定，就之後到法院講。北檢發布新聞資料說明，本署檢察官偵辦趙姓被告違法亮票案件，今日偵查終結，檢察官依違反《公職人員選舉罷免法》第105條將圈選內容出示他人罪嫌，依法提起公訴，並審酌被告犯後飾詞推託，態度顯不足取，請求法院從重量刑。針對北檢起訴請求從重量刑，還批評趙少康犯後態度不佳一事，趙少康10時30分在中廣大樓12樓召開記者會表示，「說我犯後態度不好，我也覺得奇怪，態度好不好是主觀認定，9月開庭時，我覺得檢察官態度也蠻好的，詢問我的問題我都一五一十答覆，最後我也講希望檢察官不起訴，要不然就是緩起訴」。趙少康解釋，緩起訴一定要繳交「公益代金」，而且他也有跟檢察官說會非常小心，而到了8月23日第二波罷免與公投案投票日時，也沒亮公投票給記者看，還表示以後一定會很注意，「我覺得我犯後態度蠻好的」。趙少康回憶，大安警分局先傳他，並強調是檢察官要警方要傳，「他們傳我的時候律師不在，但我也沒改時間，我就自己去，那我犯後態度好不好，其實大家也可以去問問大安分局，因為這是主觀，大安分局的員警也詢問我1個多鐘頭」。趙少康提及，他希望警方轉呈檢察官，如果不起訴最好，要緩起訴我願意交公益代金，「又沒有說我抵死不認罪」；他是選過很多舉、也參選過副總統，「但我從來沒投過罷免票，罷免票是第一次，那張票很小，跟選舉的票不同，我本來覺得說他還蠻了解狀況，因為檢方把影片分段，一段一段要我解釋，在每個照片上還講說他目視前方，並未去看票、亮票」。他並重申，「我根本沒看那個票的正反面，檢方說我兩次兩票」，但當時是因為記者在自己投完票後拍攝，「我就把票轉過來，所以檢方指稱2次故意亮票，這是檢察官的個人認定問題，他既然要這樣認定，到時候就到法院去，我到法院去也是同樣的講法，就不是故意的」。最後，趙少康強調，「社會都很清楚我反對罷免羅智強，而且我本來要去非洲看動物大遷徙我都沒去啦，我留下來投票，當然是反對罷免羅智強嘛，我需要亮票給大家表示我的態度嗎？不需要嘛！這跟選舉有很多候選人不同，罷免票只有贊成與不贊成，我當然是不贊成罷免。我沒犯罪動機、亮票意圖，這次是我不小心，以後絕對不會這樣做」。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：快新聞／因亮票遭訴求處重判 趙少康嘆：我連非洲動物大遷徙都沒去看 更多民視新聞報導鄭麗文就職黨主席！侯友宜、張善政、趙少康、盧秀燕缺席太感動？鄭麗文就職黨魁演說 馬英九台下激動落淚稱"普丁非獨裁者"惹怒歐洲封殺藍? 鄭麗文:子虛烏有民視影音 ・ 1 天前
再攻北市遭質疑「無勝選經驗」 吳怡農舉「小英」反駁｜#鏡新聞
壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農，要爭取民進黨黨內台北市長的提名。但議員焦慮，認為吳怡農沒有經營基層的經驗。吳怡農今天（11/5）就說，自己過去5年在壯闊台灣都在經營基層。他也舉了前總統蔡英文作為例子，他說蔡英文選總統前也沒有勝選經驗，但她還是做到了。民進黨選對會今天（11/5）決議，徵召立委蘇巧慧選新北市長，待提報中執會通過。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
遭指沒耕耘北市！ 吳怡農：基層不只里長和樁腳
民進黨選對會已確定提名立委蘇巧慧參選明年新北市長，但台北市長人選仍在討論中。毛遂自薦參選台北市長的吳怡農在接受專訪時強調自己具有政治圈外的實際工作經驗，是他的競爭優勢。對於黨內議員質疑他未深耕基層的說法，吳怡農回應指出，他五年前成立的壯闊台灣聯盟正是基層經營的具體實踐。TVBS新聞網 ・ 1 天前
法國男子駕駛汽車衝撞行人釀10傷 被捕時喊真主至大
（中央社波爾多5日綜合外電報導）法國檢察官表示，一名35歲男子今天在大西洋沿岸的俄雷隆島（Oleron）駕駛汽車衝撞行人及自行車騎士，造成10人受傷，其中4人傷勢嚴重。中央社 ・ 1 天前
刑事局破獲洗錢博弈集團 豪車名錶遭查扣逮7嫌
記者張翔／高雄報導 刑事警察局南部打擊犯罪中心在臺中、雲林地檢署指揮下，會同多個警政…中華日報 ・ 1 天前
宜蘭地檢署招考檢察官助理
記者林坤瑋／宜蘭報導 面對詐欺犯罪型態快速演變，檢察官懲詐工作負擔加重，檢察官助理之…中華日報 ・ 1 天前
退休護理長植福田 義診推素充滿熱情
慈濟人醫會護理師朱碧滿，退休前是醫院護理長，她承擔埔里人醫幹事。除了參與義診、往診關懷，也茹素多年，經常分享健康飲食觀念。朱碧滿在自家菜園種植各種蔬果，常將收成無私分享。她的護理專業，讓推素更有說...大愛電視 ・ 1 天前
補足人力缺口 亞大醫院首開手術護理師培訓班
醫院手術室專業護理師出現人力缺口，為培育手術護理師，亞洲大學附屬醫院首開全國各醫院風氣之先，開辦「手術護理師培訓班」，不僅培訓費用全免，每個月更提供生活津貼，讓學員可全心學習沒有負擔，昨天舉辦開訓典禮，院方表示，開刀房手術團隊分工精細，其中手術護理師扮演醫師左右手重要角色，確保醫療過程精準且高效率，自由時報 ・ 1 天前
2026選新北市長？李四川驚回：我回家睡覺
[NOWnews今日新聞]在新壽同意在「取回成本」下「合意解約」後，台北市長蔣萬安上月29日宣布，輝達（NVIDIA）台灣總部確定落腳北士科T17、T18基地。而先前曾在質詢時大罵蔣萬安和台北副市長李...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
花蓮工地驚見人骨 警方到場：年代久遠
花蓮吉安鄉仁里五街一處私有地正在進行住宅改建工程，今天工人用怪手挖地基的時候，疑似挖到人類骨骸立刻報警，警方初步查驗發現骨頭泛黃，疑似年代相當久遠，全案依無主屍骨案報請檢察官相驗。初步了解，這棟2層樓的RC建物原在1974年興建，由於房屋老舊拆除，成為空地，最近準備開始興建新建物，今（5）日開挖基地自由時報 ・ 1 天前
護理師「殺10病患」為減輕工作量！驚悚過程曝光
國際中心／張予柔報導德國西部城市維爾瑟倫一家醫院的男性護理師，為了減輕夜班工作的負擔，竟在值勤時對多名高齡病患注射過量嗎啡與肌肉鬆弛劑，導致至少10人喪命，另有27名病患險遭毒手。法院5日宣判，該名護理師罪行重大，判處無期徒刑，並禁止其在服刑15年後申請假釋。民視 ・ 16 小時前
聯合國拍板3月21日為國際太極拳日！微博嗨
[NOWnews今日新聞]聯合國教科文組織5日通過決議，宣布將每年3月21日定為「國際太極拳日」。消息曝光後引發中國網友關注，紛紛稱讚「把中國傳統文化帶上國際」、「給中國功夫點讚」。綜合中國媒體報導，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
南寮直銷中心新館難開張！攤商怨「一拖再拖」
南寮直銷中心新館難開張！攤商怨「一拖再拖」EBC東森新聞 ・ 13 小時前
陪他投案！黃明志15年女友曝光1／黃明志主動投案 大馬媒體爆：15年正牌女友不離不棄
知名歌手黃明志投案時，身旁這名女子掀起討論，傳出她就是黃明志交往超過十五年、甚至論及婚嫁的女朋友Sarah。原來黃明志有女友，還帶著壯陽藥跟死者謝侑芯共度一夜，現在鬧出人命，對於女友Sarah來說，恐怕要唱這首歌：「對不起傷害了你，傷了你的感情，到底是誰的心碎了一地。」鏡新聞 ・ 1 天前
遭強吻襲胸！ 墨總統喊告：我若不告、其他女性該怎辦？
遭強吻襲胸！ 墨總統喊告：我若不告、其他女性該怎辦？EBC東森新聞 ・ 1 天前
民主黨新星曼達尼當選紐約市長 馬上釋出「全女性」過渡團隊
年僅34歲的民主黨新星曼達尼（Zohran Mamdani），5日當選紐約市長。他還沒上任前，便因為被川普盯上，全球曝光度高，當選後他立刻釋出「全女性」過渡團隊，再次受到關注。英國《衛報》報導，曼達尼的新政府5日已開始成形，他宣布成立過渡團隊，協助實現他稱的「這世代最有野心的城市政策藍圖」，並誓言在1月1日上任當天就立刻展開工作。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
推動智慧校園與智慧醫療 亞大智慧導覽系統正式啟用
亞洲大學開發「亞大校園暨附屬醫院導覽」系統，今日由亞大校長蔡進發、亞大附屬醫院副院長周立偉主持啟用儀式。這套「得坊智能導航」結合數位地圖、智慧互動的全新導覽服務，能協助新生和訪客快速熟悉校園環境，全面提升校園導覽體驗；同時也拓展至亞洲大學附屬醫院，提供患者和家屬直覺化就診導航，協助迅速抵達診間與相關醫療單位，為推動「智慧校園」、「智慧醫療」的新典範。全國廣播 ・ 1 天前
南方澳進安宮珊瑚媽祖遭竊 2嫌落網失竊物全數追回
全國知名的宜蘭南方澳進安宮珊瑚媽祖遭到洗劫，神像所佩戴的金牌及珊瑚串鍊等佩件被偷走，廟方損失超過2000多萬元。警方調閱監視器以車追人，最後在台北及台中拘提2名陳姓嫌犯到案，並追回廟宇失竊的所有物品，全案依加重竊盜罪嫌送辦。公視新聞網 ・ 1 天前
視察彰化通學人行環境改善 陳世凱：全力配合
（中央社記者鄭維真彰化6日電）立法院交通委員會今天赴彰化考察交通建設，針對田中鎮明禮國小的通學人行環境改善，交通部長陳世凱表示，將編列預算補助，全力配合地方。中央社 ・ 1 天前
黃明志捲命案親弟發聲！傳「第三人在場」警曝真相
娛樂中心／李汶臻報導台灣網紅「護理系女神」謝侑芯在馬來西亞猝死案，4日改以謀殺案偵辦。大馬歌手黃明志被指涉是該案關鍵人物，5日凌晨主動投案。謝侑芯案至今仍疑點重重，衍生出一連串案外案，進而扯出黃明志的過往黑料；他不僅被控業內風評極差，甚至連他疑似在台北「約台灣最強女優」娃娃（翁雨澄）、一同開房的LINE私密對話也被挖出。對此，黃明志的親弟弟、導演黃明勵發布千字文，其中點名這群人「在蹭」。針對有女生稱哥哥黃明志「約你去Hotel、餵你吃藥、打你一炮」等指控，黃明勵也回應了。民視 ・ 1 天前