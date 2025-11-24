護理師爆離職潮！闕枚莎爭取「首都醫護職務繁重加給」 解決醫護人力荒
政治中心／綜合報導
市議員闕枚莎今（24）日在警衛部門質詢，提出盡速擬定「首都醫護職務繁重加給」制度。受到高齡化與少子化衝擊，全台各行業面臨缺工危機，醫療院所更首當其衝。台北市議員闕枚莎指出，醫護人員是面對市民生老病死的第一線人員，在面對高壓工作環境、輪班制度與薪資待遇不如預期，使醫師與護理師離職潮愈來愈嚴重，是直接反映在急診壅塞、病房超載與醫療量能下降等狀況，而最大影響就是你我與家屬。
闕枚莎表示，上個會期已與衛生局及聯醫總院長討論「台北市聯醫十年精進計畫」，並參考美國亨利福特醫院的成功案例，期望聯醫能導入現代化醫療管理、整合院區空間、打造友善職場，穩定醫護人力、提升醫療品質。闕枚莎強調：這項計劃需要循序漸進地推動，並非一蹴可幾能完成的，而其中最重要的軟體核心，就是要有足夠的醫護人員來協助整個聯醫運作。
引用新聞報導數據指出，2025年兒科、外科、神經科、婦產科住院醫師招收率均跌至新低，基層醫療吸引力快速下降。闕枚莎指出，台北市聯醫也出現醫師流動率高的科系，以114年（截至10月）為例，最高的前3大科別依序為：社區醫學部24.7%、婦產科21.4%、麻醉科17.9%。她同時提出最新5年數據，聯醫醫師整體流動率從110年的11.6%上升到今年13.9%，醫師正在大量出走，這不是某一家醫院的問題，而是整個醫療體系的結構性危機。闕枚莎提醒，部分醫學中心（如榮總）已祭出高薪延攬專業人才，使聯醫的留才壓力更大，若不儘速調升薪資福利，人才外流將越演越烈。
根據衛福部統計，台灣領有護理師證照者達31萬6522人，但實際執業僅19萬8564人，等於超過11.7萬人未投入臨床，比例高達37.27%。根據聯醫數據也顯示人力持續流失，109年離職率12.7%，113年離職率14%，114年截至10月離職率也來到12.8%，高於全國平均11.58%。護理師反映薪資偏低、夜班負擔過重、休息空間不足，護病比不合理與薪資結構落後，是離職的主因。
闕枚莎也引用網路民調8萬人投票，其中78%的民眾擔心護理師離職將造成台灣醫療體系崩潰。春節急診壅塞正是警訊，闕枚莎直言，若不儘速改善更好的薪資和福利，人才外流的速度只會越來越快。目前各縣市已陸續推出留才措施，包括桃園的社宅優先、托育支持，高雄市立醫院每月加薪1500元，台南與雲林更投入大規模獎勵計畫支撐護理人力。此外，新光、長庚、北醫、三總等大型醫院也全面調薪搶才。闕枚莎要求聯醫針對醫護薪資和福利及留住醫護人才提出更優渥的政策。
最後，闕枚莎最後提出以下建議：
1. 全面檢討聯醫護理人力配置：依照科別與病房性質，合理設計護病比，降低過勞與離職風險。
2. 盡速研議「首都醫護職務繁重加給」：包含年資獎勵、年終激勵、夜班津貼、危勞津貼等，建立具競爭力的醫護薪資架構。
3. 盡速研議調升醫護人員福利：如優先社宅申請、提供托嬰托幼、提供低劑量胸部斷層掃描LDCT補助等多元福利政策。
4. 定期辦理醫護人員咖啡論壇：由總院長親自主持，與醫護人員溝通，提升醫護職場待遇及環境，讓護理人員願意留下、值得留下的職場環境。
