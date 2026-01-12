護理師爆「醫材商代刀」成潛規則 衛福部承諾半年內訂指引

民進黨立委林淑芬呼籲衛福部，須讓病人知道誰參與了自己的醫療處置，別人在場做什麼也應該寫清楚，以病人中心主義來做制度面的彌補。（翻攝自國會頻道）

近期有醫院遭爆料，3名神經外科醫師放任醫材廠商進入手術室內，甚至直接執刀，引發軒然大波。衛福部長石崇良今（12日）指出，隨著醫療科技的進步，確實有些設備需要技術人員、熟悉的廠商協助，衛福部半年內將訂出相關指引，確定廠商在開刀房的界線、責任、資格等。

民進黨立委林淑芬表示，有護理師在臉書貼文稱，廠商代刀對外行人來說很驚訝，但內行人卻見怪不怪，在各大醫院都是公開的秘密。醫院如同放風箏，手越抓越鬆，風箏也越放越遠。弔詭的是，這樣的非法模式，卻能有效擴張醫療量能，維護手術品質。醫院讓廠商動刀幾乎是零成本，廠商之所以願意，是因萬一出事，醫師也會自己扛。

石崇良回應，隨著醫療科技的進步，確實有一些設備需要技術人員、熟悉的廠商協助，要組裝，醫師才能操作。然而，開刀房有管理規定，需懂得進行無菌操作等。衛福部將訂定指引，第一步是確定界線在什麼地方，踏過紅線的責任是哪些，這都要重申清楚。另外，也會訂定什麼情況下廠商可以進去、進去要遵守什麼規定、要有什麼基本訓練、需要具備的資格等。

醫療分為核心業務、輔助業務，核心業務是醫師執行，輔助業務是各醫事人員法規，如採用具備醫事人員背景者，就能更符合法規。石崇良表示，衛福部會進行通盤檢討，以病人安全為最重要的底線，召集專業學會、團體開會討論，訂出指引，越快越好，希望半年內完成。

林淑芬則提醒，無論是退場或就地合法，衛福部都應該給出明確的制度，也要保護吹哨者，否則大家在裡面做什麼都沒有人知道。另外，也須讓病人知道誰參與了自己的醫療處置，別人在場做什麼也應該寫清楚，以病人中心主義來做制度面的彌補。

