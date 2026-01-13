護理師與消防員救人瑞命 獲表揚

市長謝國樑（左）與消防局長游家懿（右）表揚在公車站搶救百歲人瑞的退休護理師鄭惠月（左二）、百福消防分隊小隊長李岳錡（右二）。（記者張上耕攝）

記者張上耕∕基隆報導

市區仁二路公車循環站十一日上午發生百歲人瑞等公車突然倒地，一度失去生命跡象。百福消防分隊小隊長李岳錡與旗袍愛心協會總幹事鄭惠月第一時間進行心肺復甦術，在救護車抵達前成功恢復老翁心跳，順利搶救生命。市府十三日舉辦記者會公開表揚。

市長謝國樑表示，對於見義勇為的鄭惠月及休假仍主動投入救援的李岳錡表達由衷敬佩與感謝。事發時，兩人當時沒有任何遲疑，輪流實施ＣＰＲ，成功讓老翁恢復生命跡象，不僅展現消防專業與醫療素養，更是一份溫暖而堅定的善念，是基隆最動人的城市風景。

謝國樑感謝一一九勤務中心同仁，以及後續到場的救護人員迅速接手，緊密銜接救援行動串起完整的「生命之鏈」，讓這場驚險的生命接力賽圓滿完成。

李岳錡表示，能接受市府表揚深感榮幸，更對於成功挽救生命，體會到助人為樂的真諦。呼籲市民依《緊急醫療救護法》規定，施救者有免責保障，只要曾受過緊急救護相關訓練，遇到有人需要協助時請勇敢伸出援手，就有機會挽救一個家庭，無須擔心法律責任。

謝國樑強調，這次事件再次提醒民眾，熟悉ＣＰＲ與ＡＥＤ技能的重要性，當生命陷入危急時「及早辨識、勇敢施救」往往就是挽回一條生命的關鍵時刻。並提醒，冬季天氣寒冷，心血管疾病風險相對提高，請市民多加留意自身及親友健康狀況，每一個即時的關心都可能成為守護生命的關鍵。