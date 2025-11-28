護理師證書跟大學學歷「蝦皮買的」 她上班兩天心虛自首

護理師證書跟大學學歷「都蝦皮買的」，女子上班兩天心虛自首獲判緩刑。示意圖

台南張姓女子為實現成為護理師的夢想，竟透過網路購買偽造的國考護理師證書，成功騙倒醫院面試人員獲錄取，不料僅上班兩天，她便因良心不安主動向檢方自首。台南地方法院審結，依行使偽造特種文書罪判處拘役50日，得易科罰金，緩刑2年，並須提供40小時義務勞務。

判決指出，張女並非台中科技大學畢業，也未通過護理師國家考試，卻在2022年9月及2024年6月間，透過蝦皮購物網站購入偽造的考試院考試及格證書、護理師證書及中科大學士學位證書。證書上詳細載明「111年第二次專門職業及技術人員高等考試醫事人員考試」及「護理師」等專業資格。

今年5月，張女持這些偽造文件前往高雄榮民總醫院台南分院應徵護理師職位，在面試過程中謊稱具備合格護理師資格及中科大學歷。院方面試人員信以為真，經審核後決定錄取。6月9日張女正式報到時，將全套偽造證書交付醫院人事單位，此舉已嚴重影響衛福部對護理師資格管理之正確性。

不料張女上班僅2天，便因內心愧疚難安，主動到台南地檢署自首犯行。與此同時，醫院向考試院進行資格查核時，也發現張女確實未取得國家考試合格證書，全案因此曝光。

台南地院審理時考量，張女實際在職時間短暫，未因專業能力不足造成病患生命危險，但醫療護理工作攸關民眾生命健康，具有高度專業性，不宜輕縱。法官審酌張女曾有竊盜前科，兼顧其智識程度與家庭經濟狀況，最終判處拘役50日，得易科罰金每日以新台幣1千元折算。為促使張女深切反省，法院同時宣告緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並應完成40小時義務勞務。全案仍可上訴。



