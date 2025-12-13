護理師變身酒店紅牌！櫻花妹下海前「白衣天使照」曝光

娛樂中心／張予柔報導



日本銀座知名「酒店頭牌」飛鳥近日公開自己入行前的身世故事，引發網友熱議。她在節目中透露，自己原本是名護理師，就讀醫科大學護理系，曾穿著白衣天使制服工作，與如今在銀座酒店散發的性感魅力形成強烈反差。飛鳥坦言，自己從小有偶像夢，甚至參加過選拔，但因父母反對而改讀護理系，沒想到最終仍選擇轉換跑道。









飛鳥自爆過去曾在醫院擔任護理師，擁有正牌護理師執照，曾就讀醫科大學護理學系。（圖／翻攝自IG＠ashukachan_、X）

日本網路電視平台日前播出飛鳥的故事，她於2024年4月正式踏入酒店界，短短一年便從六本木轉戰銀座高級酒店，人氣快速攀升。她今年5月23日舉辦個人生日派對，吸引大量客人到場慶祝，現場香檳塔林立、奢華氣氛令人驚嘆。最令人震驚的是，飛鳥在節目中透露，自己原本在醫院擔任護理師且擁有執照，但最終還是轉行進入酒店業界發展。





飛鳥今年5月的生日派對吸引大量客人到場慶祝，現場香檳塔林立、奢華氣氛令人震驚。（圖／翻攝自IG＠ashukachan_）

飛鳥的朋友也分享，她私底下對待朋友完全沒架子，性格非常親切。（圖／翻攝自IG＠ashukachan_）

飛鳥的朋友也分享，飛鳥性格親切，「即使她現在成為銀座酒店頭牌，我只是一般的OL，但她跟我相處時完全沒架子，個性一直都沒變，真的是很好的人」節目中還公開了飛鳥任職護理師時與同事的合照，讓觀眾見識到飛鳥從白衣天使到銀座人氣女王的驚喜反差。

飛鳥外型甜美、身材火辣，在IG上擁有3.2萬人追蹤。（圖／翻攝自IG＠ashukachan_）













原文出處：櫻花妹護理師變身「酒店紅牌」！下海前「清純白衣天使」反差照曝光

