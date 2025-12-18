護理師驚曝「全院普發2萬+年終6個月」 羨煞全網！振興醫院回應了

生活中心／許智超報導

振興醫院傳出今年普發2萬元獎金、年終獎金平均6個月。（圖／資料照）

2025年進入尾聲，不少企業紛紛開始舉辦尾牙、聚餐活動，而許多人最期待的就是年終獎金入袋。近日，一篇關於「開心醫院」的貼文在網路上引發討論，內文提到院方今年不僅普發2萬元獎金、年終獎金平均6個月，還將尾牙辦在萬豪酒店，讓許多網友直呼羨慕，大讚「院長真的很佛心」。對此，就有網友揭曉該醫院是振興醫療財團法人振興醫院，而院方也回應了。

近日有網友在臉書「靠北護理師」發文，指院方今年營運獲利，院長不僅宣布全院普發2萬元獎金，外加年終平均6個月，實際金額會依考核略有差異，另外全院的尾牙活動也分3天在萬豪酒店舉行，貼文引發醫療圈高度關注。

網友紛紛在留言區羨慕直呼，「院長很能體恤辛苦的員工，真羨慕」、「這院長真的要長命百歲才行，人太好了」、「別間醫院總是不會讓人失望」、「沒有比較沒有傷害！」、「別人的醫院總是比較有趣」、「這必須大推、大推、用力推爆」、「好羡慕」、「這院長真的太棒了」。

此外，也有網友直接點名所謂的「開心醫院」就是振興醫院，更有人分享醫院的伴手禮，寫下「全院還一人一盒的可麗露當尾牙伴手禮」、「真的是很敢給員工福利的醫院，覺得幸福來的好突然」。

對此，振興醫院向《三立新聞網》透露，年終獎金部分，董事會尚未對外公布，不過日前院長確實在院務會有提到，除了年終獎金外，還會每人額外「普發2萬」，至於尾牙確定辦在萬豪酒店，一共3天，伴手禮是每人一盒可麗露。

