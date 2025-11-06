護理師「殺10病患」為減輕工作量！驚悚過程曝光

國際中心／張予柔報導



德國西部城市維爾瑟倫一家醫院的男性護理師，為了減輕夜班工作的負擔，竟在值勤時對多名高齡病患注射過量嗎啡與肌肉鬆弛劑，導致至少10人喪命，另有27名病患險遭毒手。法院5日宣判，該名護理師罪行重大，判處無期徒刑，並禁止其在服刑15年後申請假釋。





夜班護理師「謀殺10病患」為減輕工作量！驚悚過程曝光下場超慘

這名護理師在夜班時，對多名需要照顧的高齡病患注射過量嗎啡與肌肉鬆弛劑，導致至少10人喪命。（圖／翻攝自Ｘ）

根據《法新社》等外媒報導，案件發生於2023年12月至2024年5月間。這名護理師在夜班時，對需要較多照護的年長病患感到不耐與煩躁，竟動起歪念，趁同事不注意時施打大劑量止痛藥與鎮靜劑，使病患迅速陷入昏迷或死亡，以達到減輕工作壓力的目的。檢方指出，部分患者本可存活，卻因他的行為被「提前送上死亡之路」，手段冷血駭人。

廣告 廣告

夜班護理師「謀殺10病患」為減輕工作量！驚悚過程曝光下場超慘

法院宣判該名護理師罪行重大，判處無期徒刑，並禁止其在服刑15年後申請假釋。（圖／翻攝自Ｘ）

檢方痛斥，被告對需要較高級照護的病患表現出「煩躁情緒」且缺乏同理心，更痛斥他扮演「生死主宰者」的角色，令人髮指，罪行「特別嚴重」，因此禁止他在服刑15年後申請假釋。據了解，該名護理師於2007年完成專業訓練，2020年起在該醫院任職，過去並無重大違紀紀錄，直到去年底病患死亡數異常增加，院方才起疑報警。檢方目前正挖掘部分死者遺體，以確認是否存在更多受害者，未來不排除再度起訴。





《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：夜班護理師「謀殺10病患」為減輕工作量！驚悚過程曝光下場超慘

更多民視新聞報導

謝侑芯生前「最後心願」曝光！經紀人哽咽揭1真相

韓國驚傳中國人強摘器官？YTR曝：37具剩半身遺體

女星離婚後「偷用前夫胚胎」生二胎！順利生產發文掀熱議

