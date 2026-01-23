護理暖實力 衛福部攜中臺科大推「安寧舒適照護」 整合高齡社會安養尊嚴

臺大醫院陳彥元教授(右2)、彰化老人養護中心陳智偉主任(左1)、南臺科大陳姿汝副教授(左2)、中臺科大護理學院蔡麗雲院長(左3)、詹博州主任秘書(右1)、李佩怡老師(右3)合影。（圖/記者廖妙茜拍攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】隨著臺灣邁入超高齡社會，末期照護與高齡安養的需求持續增長，如何提升照護品質並維護病人尊嚴，已成為國家衛生政策的關鍵課題。衛生福利部護理及健康照護司為強化基層照護能量，持續推動「114-115年度護理機構照護品質提升補助計畫」，並由中臺科技大學護理學院承辦。該計畫以「安寧舒適照護」為核心，透過系統化的教學創新協助護理機構人員掌握臨床照護精髓，同時減輕照護者身心負擔。今（23）日於中臺科大盛大舉辦成果發表會，適逢創校60週年，以「閃耀中臺，創見未來」的精神，將此成果納入校慶重要學術交流活動，展現學校一甲子以來深耕醫護教育、回應社會需求的深厚底蘊與卓越貢獻。

衛福部彰化老人養護中心陳智偉主任分享安寧服務的歷程與經驗。（圖/記者廖妙茜拍攝）

計畫主持人中臺科大護理學院蔡麗雲院長表示，安寧照護不僅是醫療行為，更是一種人本關懷的藝術。計畫導入美國護理理論家Kolcaba的「舒適理論(Comfort Theory)」作為架構，融合最新的AI科技創新教學，更精心設計三大實務導向模組：「自然零抬舉照護」、「芳香療法與穴位按壓」及「藝術輔療」。透過課程培育學員具備身體、心理、社會與靈性四層面的整合照護能力，協助病人達到「解除(Relief)、安慰(Ease)、超越(Transcendence)」的三層次舒適體驗。透過理論與實務並重的訓練模式，學員將成為推動安寧舒適照護教育的種子力量，將舒適照護的理念從課堂帶回臨床，擴散至全國各個角落。

中臺科大承辦衛福部114-115年度護理機構照護品質提升補助計畫，今23日成果發表會合影。（圖/記者廖妙茜拍攝）

本次成果發表會吸引全臺超過百位護理機構與長照專業人員齊聚參與，產官學界齊聚交流。上午場次邀請專家學者剖析長照護理與安寧照護的趨勢與挑戰，為與會者建立宏觀視野；而下午則進入重頭戲，由學員分享三大模組的臨床應用實例，包括藝術輔療生命故事書創作、芳香療法放鬆照護技巧，以及自然零抬舉照護操作示範。現場更安排音樂輔療體驗與跨專業交流區，讓來自不同機構的夥伴能在互動中凝聚共識，不僅深化對安寧舒適照護的理解，更逐步建構起一個資源共享、經驗互通的專業實踐社群與知識網絡。

成果發表會吸引全台超過百位護理機構與長照專業人員齊聚參與。（圖/記者廖妙茜拍攝）

中臺科大秉持「技術專業、人文關懷、永續創新、社會服務」的核心理念，此次承辦衛福部計畫正是這些理念的具體實踐。以技術專業為根基，導入實證護理理論與AI科技；以人文關懷為核心，強調安寧照護中的尊嚴與舒適；以永續創新為方向，開發具備擴散性的教學模組；以社會服務為使命，協助政府建構完善的長照品質網絡。中臺科大透過系統化教育、AI輔助學習與種子師資的培育，形成「從教育到實務、從臨床到政策」的正向循環，為台灣護理注入持續成長的專業動能。在政策推動下，臺灣正邁向以「舒適、尊嚴、關懷」為核心的全人照護新時代，讓照護在專業基礎上，提供病人與家屬更完整的支持與陪伴。