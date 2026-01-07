護理榮光金銀雙輝 花蓮慈院獲十項SNQ、八項續審閃耀全臺

花蓮慈濟醫院護理部主任鍾惠君(右三)接受行政院政務委員陳時中(左四)頒發護理照護服務類護理領導與管理組「銀獎」。上台接受表揚還有副院長羅慶徽(左三)、顧問王琪(右二)以及護理部副主任葉秀真(右一)、督導周英芳(左二)及急診護理長蕭琦諭。

花蓮慈濟醫院1月7日，在象徵臺灣生技醫療界最高榮譽的「國家生技醫療品質獎暨SNQ國家品質標章」授獎典禮，以豐碩的創新成果成為全場焦點，不僅通過嚴格審查，獲得十項SNQ標章；護理部更是繼去年拿下全臺唯一「金獎」後，今年以災難護理專案勇奪護理照護服務類護理領導與管理組「銀獎」。此外，醫院尚有八項品質標章通過續審。花蓮慈濟醫院照護團隊積極精進，向全臺灣展現守護生命的深度與創新的廣度。

慈濟醫療體系各院獲得SNQ國家品質標章的各團隊代表於受證後，與總統府資政沈榮津(前排左五)合影。

榮耀巔峰：護理部連莊金銀獎 樹立災難照護新標竿

去年，花蓮慈濟醫院護理部以「智能輔助護理與糖共舞」榮獲「護理照護服務類－智慧護理組」國家生技醫療品質獎金獎及SNQ標章，寫下護理界的傳奇；今年，團隊不負眾望，以「在災難中覺行，為護理注入創新與賦能」專案，在激烈的競爭中再次脫穎而出，榮獲護理領導與管理組「銀獎」殊榮，也是此類組唯一獲得肯定的醫院。

這座銀獎的背後，是花蓮慈院身處地震頻發帶，將數十年來的救災經驗轉化為系統性知識與實務操作的成果，獲評審團高度肯定，認為此專案已超越傳統標準作業程序（SOP），團隊透過創新的「情境模擬教學」與「心理韌性賦能」，將護理人員的角色重新定義。在災難發生的黃金時刻，護理師不再是被動等待指令的執行者，而是具備高度判斷力與決策能力的「主動救護者」。連續兩年站上國家級頒獎台的頂峰，證明花蓮慈院的護理品質不僅是為了應對日常，更是為了在最危急時刻，成為民眾最堅實的依靠。

花蓮慈濟醫院護理部連年獲得國家生技醫療品質獎金、銀獎肯定。負責協助護理部業務的副院長羅慶徽(左三)、顧問王琪(右二)與鍾惠君主任(右三)及主管團隊，最感恩護理部同仁在臨床之外，不斷的精進、優化流程，提升照護品質。

十項創新亮點：智慧、精準、人本的全方位突破

今年新獲得SNQ標章認證的十項服務，涵蓋了智慧醫療、特色醫療、社區服務與永續發展等四大領域，每一項都是針對臨床痛點提出的創新解方：

一、智慧防疫與感染管制：數據構築的隱形盾牌

面對全球日益嚴峻的抗藥性細菌與新興傳染病威脅，花蓮慈院展現了強大的科技防禦力，臨床病理科「成功預防了超級細菌院內感染—應用流病時空大數據精準選配噬菌體清消醫院環境」：團隊利用時空大數據分析，精準定位院內微環境中的細菌熱點，並「客製化」投放噬菌體進行環境清消。這種生物防治法不僅有效阻斷超級細菌的傳播鏈，更大幅降低了化學消毒劑的使用，兼顧防疫與環保。

感染管理控制室「數據驅動、稽核精準、即時預警：建構臨床導向之智慧感染管制決策平台」：透過AI演算法整合全院感染數據，能即時偵測異常群聚並發出預警，讓感染管制從「事後檢討」轉變為「事前預防」，為病人築起一道滴水不漏的數位防護網。

院長室資深顧問王立信(中)代表臨床病理科、感染管理控制室受證。

二、數位轉型與人性化照護：科技始終來自於愛

科技不僅能救命，更能暖心。花蓮慈院將數位工具應用於提升病人的就醫體驗：腎臟內科血液透析中心「溫柔創新，虛擬陪伴：打造血液與腹脹透析雙軌數位整合應用」：針對洗腎病友漫長且枯燥的治療過程，團隊開發了雙軌數位系統。除了精確監控透析數據外，更引入「虛擬陪伴」概念，透過數位互動緩解病人的焦慮與孤獨感，實現了身心靈同步照護。

癌症醫學中心「以數位轉型構建偏鄉癌症篩檢與患者照護新模式」：利用遠距醫療與行動篩檢車，將癌症篩檢送進部落；透過雲端即時判讀與綠色通道轉診，大幅縮短確診到治療的時間，解決花東偏鄉就醫難題，落實醫療平權。

三、特色醫療與跨域整合：解決最棘手的難題

在急重症與慢性病領域，花蓮慈院提出了跨團隊的整合方案。神經外科部「翻轉脊髓損傷：以病人為中心的脊髓電刺激療程照護」：為癱瘓病人帶來重生的希望。團隊透過精準的脊髓電刺激手術配合復健，幫助傷友重拾肢體功能，從臥床到能站立、邁步，翻轉了許多家庭的命運。

神經外科部「翻轉脊髓損傷：以病人為中心的脊髓電刺激療程照護」獲得SNQ國家品質標章，由物理治療師吳明勇組長與高偲芸代表受獎。

心臟內科「以團隊為基、以病人為本：心臟衰竭整合照護與居家支持創新實踐」：心臟衰竭照護不再止步於醫院大門。透過跨領域團隊（醫師、護理師、營養師、藥師）的無縫合作，將照護延伸至病人家中，有效降低再住院率。

心臟內科「以團隊為基、以病人為本：心臟衰竭整合照護與居家支持創新實踐」獲得SNQ國家品質標章。由張懷仁醫師(左)與個案管理師蔡瑩琦代表受獎。

中醫部「中醫多元照護整合平台：打造急症、慢病、偏鄉臨床醫療及是創新實証之健康全人新典範」：驗證了中醫在現代醫學中的關鍵角色，以標準化中西醫合療模式，提供病人更多元的治療選擇。

中醫部「中醫多元照護整合平台：打造急症、慢病、偏鄉臨床醫療及創新實証 之健康全人新典範」獲得SNQ國家品質標章。由何宗融副院長(中)與龔彥綸醫師(左)及組長蔡椀婷代表受獎。

四、社區深耕與環境永續：從部落到地球的守護

醫事室「以人為本的偏鄉五全健康照護：照見族群健康的光」：落實全人、全程、全家、全隊、全社區的「五全」照護。醫療團隊主動深入偏鄉角落，針對不同族群文化設計健康促進計畫，真正做到「哪裡有需要，就往哪裡去」。

永續發展辦公室「從病房到機房：醫院全場域減碳實踐計畫」：這項獲獎專案證明了醫院也能很環保。透過能源管理系統升級、機房效能優化及綠色照護流程，花蓮慈院在24小時高耗能的環境中，成功達成顯著減碳效益。

永續發展辦公室「從病房到機房：醫院全場域減碳實踐計畫」獲得SNQ國家品質標章，由高專藍陳淯與組員陳姿彤代表受證。

八項續審通過：品質恆久遠 服務更精進

除了上述十項創新亮點，花蓮慈濟醫院原有的八項優質服務也全數通過續審。涵蓋中西醫合療（神經團隊、康復新途徑）、高齡與長照（抗衰弱不失能）、特色專科（脊髓損傷泌尿照護、糖尿病智能衛教）、以及友善服務與智慧防災（檢驗科流程優化、AI防災管理系統）。這些項目也展現花蓮慈院在醫療品質上的穩定性與續航力，是民眾最信賴的健康保證。

林欣榮院長表示，今年能取得「1座銀獎、10項新認證、8項續審通過」的輝煌成績，尤其是護理部接連兩年獲得金獎與銀獎的肯定，展現了花蓮慈濟醫院在醫療品質上「既深且廣」的實力。「十項新認證代表我們不斷創新，解決當前的醫療難題；八項續審通過則代表我們不忘初衷，堅持把每一件對的事做到最好。」未來，花蓮慈濟醫院將持續結合AI智慧科技與慈濟特有的人文關懷，從尖端醫療到偏鄉守護，從病人安全到環境永續，全方位守護東臺灣鄉親的健康，並向世界展現臺灣醫療的卓越品質。

醫事室主任張菁育(前排右一)、腎臟內科血液透析室護理長林欣穎(前排右二).分別代表接受SNQ國家品質標章受獎，與院內與會團隊合照。

撰文／游繡華；攝影／花蓮慈濟醫院