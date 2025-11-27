護理無照行醫 麻醉致死訴訟多
醫美糾紛逐年升溫，根據司法判決統計，近幾年醫美糾紛因麻醉致死引發訴訟最多，另醫美診所在沒有醫師在場的情況下，任由診所人員對顧客施以埋針及施打肉毒桿菌、舒眠麻醉等侵入性醫療美容行為，也導致許多醫療官司，其中不乏是知名醫美診所及權威醫師。
高雄劉姓知名醫美醫師，多年前為林姓男子進行超音波溶脂手術，他先將林男麻醉再從其兩側腋下、後腰共抽取1250CC脂肪，手術後他只簡單觀看林男的狀況與對話後，就讓林自行搭車離開，林返家後在當天下午感覺喘不過氣、心跳急速，自行打電話向警消求救，經送醫急救後仍心因性休克死亡。
最高法院認定劉男疏失與林男死亡有因果關係，考量劉男曾因溶脂手術遭判刑，且他犯後沒有悔意，未與死者家屬達成和解，將他判囚2年定讞；民事部分，劉遭判賠255萬多元確定。
「美體小舖」台灣區創辦人黃慧娟，110年到醫美診所接受醫美療程，診所傅姓負責人及林姓護理師沒有醫師執照，卻陸續對黃女施以埋針及施打肉毒桿菌等侵入性醫療美容行為，致使黃女在診所倒地無呼吸心跳，送醫後呈現植物人狀況，送醫急救約70天死亡。台灣高等法院依違反醫師法將傅判刑2年6月、林女判刑1年6月，民事部分，診所判賠361萬5190元。
此外，被稱為女性「私密達人」的整形醫師陳淑賢，在她擔任院長的整形診所內，讓趙姓護理師為其病患電射除毛，最高法院依醫師法將陳、趙各判刑8月、7月，分別向公庫支付30萬、15萬元後，2人獲緩刑4年確定。
