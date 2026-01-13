護理產業工會反對外籍照服員進醫院 怒批：風險丟給第一線承擔

衛福部擬開放醫院聘雇外籍照服員，台灣護理產業工會表示，支持增加基層照護人力，但堅決反對在制度與配套完全不清楚的情況下，倉促引進外籍人力。（報系資料照）

衛福部擬開放醫院聘雇外籍照服員，協助照顧急性病房病患。台灣護理產業工會表示，支持增加基層照護人力，但堅決反對在制度與配套完全不清楚的情況下，倉促引進外籍人力，把風險與混亂丟給第一線基層承擔。

針對衛福部長石崇良近日公開表示，將在住院整合照護計畫中開放醫院聘僱外籍照服員／護佐，台灣護理產業工會提出嚴正聲明，認為政策自相矛盾、職稱權責不清，「照服員」與「護理佐理員（護佐）」在工作內容與職責上本就不同，但衛福部在訂定住院整合照護計畫時，為了彈性使用人力，刻意將兩者混為一談。

廣告 廣告

工會指出，石部長卻又說只開放外籍照服員，不開放外籍護佐。試問，住院整合照護計畫中只有一種職稱「照護輔佐員」，要怎麼拆分？ 在工作定位不清、權責不明的情況下，就要開放外籍人力，擔心最後只會讓既有的照服員／護佐以及第一線護理師，被迫承擔管理、溝通與糾紛處理的責任，臨床負擔不減反增。

工會強調，從不反對增加照護人力，問題在於，衛福部近年推動住院整合照護計畫的執行品質與治理能力，已讓基層高度失去信任。該計畫至今仍未訂定合理人力比、未建立明確的工作項目與管理制度，導致勞動條件惡劣、流動率極高。

工會多次反映相關問題要求改善，衛福部從未正面回應，這也是為什麼多數本國照服員寧可到機構、居家服務或自行接案，也不願意進入醫院做整合照護。政府不去改善制度與勞動環境，卻想用更弱勢、勞動條件更容易被壓縮的外籍人力來填補缺口，這不是解決問題，而是掩蓋問題、放任其惡化。

此外，工會指出，外籍照服員進入急性醫院病房涉及病人安全與醫療品質的核心問題，包括語言溝通是否順暢、誰負責管理與督導、實際工作項目與專業界線如何界定，以及爭議與申訴機制如何運作，這些都不是枝節問題，而是攸關病人安全與第一線工作者權益的制度關鍵。然而，衛福部至今對這些關鍵問題都沒有清楚答案。

工會認為，從目前政策方向來看，最大的受益者是醫院，可以用更便宜、更不穩定的人力來填充照護需求。與此同時，移工承受更弱勢的勞動條件，病人與家屬承擔照護風險，照服員與護理師則承擔更多工作與壓力。

工會質疑，衛福部去年初曾提出類似方案，當時引發基層強烈反對，也遭勞動部否決，1年來沒有進行任何實質溝通與制度修正，卻再次強行提出外籍人力方案。去年10月衛福部長與護理團體的會議中，工會已再次明確表達反對開放外籍人力，如今卻完全無視基層意見，如此重大的政策，難道不需要與第一線人員與工會充分討論嗎？

更多中時新聞網報導

搶救腦中風 2.68億獎勵跨院聯防

廠商代刀惹議 半年內訂指引

歌單藏經典羅大佑組交響樂團辦音樂會