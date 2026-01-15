護理界大團結！4大團體聲明 挺「三班護病比」入法、護勞權
民眾黨團提《醫療法》修法草案，將三班護病比入法，今天（15）下午進行協商。四大護理團體發布聯合聲明，肯定三班護病比入法方向，支持制度化推進，並呼籲配套同步到位、制度穩健落實。
中華民國護理師護士公會全國聯合會、台灣護理學會、台灣護師醫療產業工會、臺灣護理產業工會今天發布聯合聲明指出，護理人力長期承受高照護負荷，現行以「全日平均護病比」作為規範，難以真實反映臨床三班照護強度，亦影響病人安全及護理人員留任。
聯合聲明指出，將「三班護病比」明確納入法制，有助於回應臨床實務需求，是提升照護品質、保障病人安全與維護護理勞動權益的重要制度進展。護理界長期主張三班護病比制度化，對此政策方向予以肯定與支持。
護理界強調，配套措施需同步規畫，確保制度穩健落地。三班護病比入法的核心，在於制度能否在臨床現場落實，真正保障病人安全。相關配套措施的同步推動，是確保政策目標順利達成的關鍵。應優先建立以下條件：
1.人力補充與留任政策：包括合理薪資、工時管理、職涯發展與友善職場環境，確保醫院具備足夠人力。
2.制度設計彈性：不同層級與功能別醫院（醫學中心、區域醫院、地區醫院）不可一體適用，需兼顧醫療可近性。
3.循序落實與輔導：相關規範與配套應相互銜接，透過可執行的輔導與監測機制，協助醫療院所循序達標，確保制度改革長期穩健運作。
護理界重申，對於「三班護病比入法」的政策方向，立場明確一致支持，將持續以專業團體角色，積極參與相關討論並提供實務建議，期盼在立法與行政部門共同努力下，讓制度設計與配套措施相輔相成，共同推動「留得住護理人員、顧得到病人安全」的制度改革。
