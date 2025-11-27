護理留任率逾9成 國泰醫院獲台灣健康永續3大獎

國泰醫院昨（二十七）日表示，以氣候、健康、培力三大永續主軸，打造幸福職場、友善高齡與綠色醫療典範，今年榮獲台灣永續能源研究基金會「二○二五台灣健康永續獎」三大獎項，包括永續報告白金獎、護理人員幸福獎及高齡友善領袖獎。這次獲獎肯定院方實施護理人員福祉、高齡友善照護及永續治理與資訊揭露。

在永續治理與報告揭露方面，國泰醫院指出，今年首度發行永續報告書，通過英國標準協會（BSI）查證，這次再獲永續報告白金獎殊榮，肯定醫院在實踐永續的努力成績。在護理人力面臨挑戰當下，國泰醫院「以人為本」，從優化工作環境及薪酬、職涯支持、心理韌性機制及科技賦能等面向著手，營造全方位幸福職場。近年來更不斷推陳出新，祭出多項別出心裁員工關懷活動，包括舉辦兒童新樂園家庭日、大巨蛋棒球賽事觀賞、員工歌唱暨啦啦隊比賽等活動，每次都得到極高的評價肯定，近年護理留任率逾九成。

隨著台灣正式邁入超高齡社會，醫療院所肩負更大社會責任。國泰醫院強調，居家護理個案年齡平均八十七歲，院方推動從健康促進到臨終關懷連續性照護，並與鄰里及多家社區據點與醫療機構合作確保照護不中斷。安寧居家護理在宅往生率高於全國平均，讓更多長者得以在家善終，圓滿病人與家屬的心願。