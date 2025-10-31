護理系女神國外猝逝！驚見「無名指少一截」她吐秘辛 粉絲心疼不捨

娛樂中心／綜合報導

IG擁有53萬粉絲追蹤的網紅謝侑芯，擁有甜美外型與傲人身材，因曾任護理師被封為「護理系女神」。沒想到年僅31歲的她驚傳在國外工作時不幸過世，讓粉絲震驚不捨。過去她曾被發現右手無名指少了一截，她也大方分享斷指秘辛。

謝侑芯2022年曾透露，家中開設鐵工廠，國中畢業暑假時她在家中幫忙，因使用油壓機台時分心，導致手指當場被壓斷見骨，讓爸爸差點嚇暈。謝侑芯回憶當下，「其實就是一瞬間沒知覺，長大打玻尿酸嘴唇還比較痛，那時反而是被血腥畫面嚇到居多」，雖然有把手指接回去，但隔兩天仍因末端發黑判定截肢。

廣告 廣告

謝侑芯正能量面對截肢的恐怖經歷。（圖／翻攝自謝侑芯IG）

謝侑芯樂觀面對斷指截肢的恐怖經歷，表示很多人會怕她難過自卑，問起這件事都小心翼翼，但她其實完全接受也沒因此自卑，更笑說「還好不是大拇指所以完全沒有影響生活，也還好不是中指，不然以後怎麼跟人吵架？」網友得知緣由也湧入貼文留言鼓勵，直呼「妳很棒，妳身上的自信，就散發出無比的魅力了」、「前面看得好心疼，後面看到還好不是中指，不然以後怎麽跟人吵架直接笑死」、「樂觀的女孩子最漂亮」。

謝侑芯一週前才PO出一段短影音。（圖／翻攝自謝侑芯IG）

近幾年謝侑芯仍時常拍攝影片和粉絲互動，本月19日才在社群平台貼出一段影音，一名搭檔飾演宿醉蹲在路邊的男人，謝侑芯穿著火辣短裙蹲下，詢問要不要幫忙，還表示可以送對方回家，「但不能吐我車上，吐一次要罰3千」，影片吸引超過2萬人觀看。之後謝侑芯便出國參與拍攝工作，近日還有模特兒友人標註她，沒想到30日就傳出驟逝消息。

更多三立新聞網報導

鄭麗文黨務布局2／鄭麗文點名他接總召 藍委驚：不知要走回哪條中國路

王子生日文早埋伏筆！「第13張照」藏和粿粿定情日 網驚：太明目張膽

偷吃十二女！北教大「型男教授」後宮遍全台 校長老師學生成不倫獵物

越線吃粿粿1招最可惡！律師揭「最輸的人」：王子風頭過又是一尾活龍

