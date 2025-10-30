護理系女神國外驟逝！好友雪碧悲痛 喊話：下輩子再當好友

網紅雪碧證實好友謝侑芯（Iris）在國外離世，享年31歲。（圖／翻攝自雪碧臉書、謝侑芯IG）





網紅謝侑芯（Iris）擁有甜美外型與火辣身材引來許多粉絲喜愛，因其曾擔任護理師，被讚為「護理師女神。」豈料，無預警被爆出在國外猝逝，其好友雪碧（方祺媛）在社群公開哀悼，喊話：「下輩子再當好朋友。」

雪碧今日在臉書發文，曬出多張和謝侑芯的合照，難過的證實了好友離世的消息，「我崩潰了，近年為什麼兩個我最愛的人都離開我了」，並指出謝侑芯是她在網紅圈子裡面唯一信任的好友，讚她漂亮、善良，彼此在低谷陪伴，並沒有任何利益。

廣告 廣告

兩人本還約定好在謝侑芯回國後要一起打高爾夫，卻沒想到20日就沒有對方消息，「前三天還夢到你，罵我戀愛腦，我多希望你現在還可以罵我，收到消息以前還希望一切不是真的，我哭了很久很久，31歲而已，這樣美好的年紀，為什麼上天總是不眷顧好人，這事讓我很悲痛欲絕！！」

雪碧最後也呼籲網友不要去和謝侑芯的親友聯繫，因為親友們都陷入在痛苦的情緒，後續都有人處理，「人已經不在了，也不要做什麼揣測或擴大事件，謝謝大家！」並希望好友能開心當個天使，並約定彼此下輩子還要做好友。



【更多東森娛樂報導】

●館長赴中被吹高人氣！驚見「他」當導遊 網酸：愛國飯真好吃

●《魂斷威尼斯》美翻全球！「世界第一美少年」離世 享壽70歲

●范姜彥豐控粿粿、王子婚內出軌！好友鬼鬼、姚元浩現身回應

