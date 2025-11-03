護理系女神大馬飯店猝逝 黃明志"被捕+藥丸"照曝光!
生活中心／綜合報導
31歲的網紅謝侑芯，在馬來西亞一間飯店猝逝，而歌手黃明志也被證實在現場。大馬警方甚至在黃明志身上搜出九顆藥丸，檢驗確定是搖頭丸，現在當地媒體曝光黃明志的被捕以及藥丸照片。不過黃明志從出庭到社群平台，都否認自己持有毒品。
已故網紅謝侑芯：「你們家小朋友還缺家教嗎，我是教音樂的。」31歲網紅謝侑芯，驚爆猝死在馬來西亞飯店的浴缸內，事發好幾天了，在場被逮的歌手黃明志，依舊脫離不了嫌疑。不再是帽子造型，黃明志的被捕畫面，在馬來西亞媒體曝光，另外還有九顆分成兩個夾鏈袋的藍色小藥丸，疑似就是大馬警方在黃明志身上搜到的搖頭丸。黃明志向警方坦承，因為與謝侑芯在討論合作拍片，一起待了整個晚上，期間女方到廁所洗澡，但過半個小時沒動靜，他才到廁所查看，當時謝侑芯已經躺在浴缸內，試圖搶救仍回天乏術。
大馬媒體曝光黃明志被捕照片。（圖／中國報）
歌曲"中國痛"：「巴布.馬力的反拍節奏七個洽七個七個恰，琵琶配竹簫輕快又跳躍。」有馬來西亞報導指出，謝侑芯遺體被發現時全身赤裸，並倒臥在浴缸內，而且浴缸內和地面都沒有水跡，推測女方死後遺體可能遭人移動至浴室，認為死因不單純。不過黃明志在上個月24號出庭時，否認吸毒和持有毒品的兩項罪嫌，繳交保釋金後獲釋。
大馬媒體也曝光警方在黃明志身上搜到的藍色藥丸照片。（圖／中國報）
謝侑芯好友不忍發聲。謝薇安發文砲轟黃明志"我真的以跟你合作過為恥！"，一個禮拜前，曾傳訊息詢問，謝侑芯在哪，但黃明志卻完全不回應，根本心裡有鬼。謝侑芯經紀人也發文，強調從未見過謝侑芯接觸過毒品，也從未聽聞她有任何相關行為，怒嗆黃明志，毒品的來源是什麼？是否誘導、欺騙或強迫女方服用？謝侑芯猝逝前三天，才和閨密們在飯店拍影片，出事後全裝沒事，甚至還關閉影片留言，是否另有隱情，馬國警方也將持續追查。
