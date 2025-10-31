護理系女神猝逝！往謠傳被「她」派去當伴遊 雪碧怒嗆：嘴巴吃到屎嗎？
娛樂中心／林昀萱報導
IG擁有53萬粉絲追蹤的網紅謝侑芯，擁有甜美外型與傲人身材，因曾任護理師被封為「護理系女神」。沒想到年僅31歲的她驚傳在國外工作時不幸過世，讓粉絲震驚不捨。沒想到謝侑芯死訊傳出後卻出現許多臆測，還有人造謠「被雪碧（方祺媛）派去當伴遊」，對此經紀人發聲駁斥，雪碧也怒嗆：「嘴巴那麼臭，是吃到屎嗎？」
謝侑芯驚傳因健康因素於海外工作拍攝期間過世，讓粉絲們相當震驚。由於她11天前才和一群網美拍攝影片，讓許多網友瘋猜案情不單純。對此，經紀人兼好友Chris透露馬來西亞醫院的報告是說死因為心臟病發作，但網上「雲頂嗑藥」、「被雪碧派去當伴遊」等傳聞仍甚囂塵上，讓Chris氣得發聲駁斥，」強調「這些全都是子虛烏有的假消息，屬於酸民的惡意臆測。根據目前警方初步報告，並沒有提及『雲頂』地點，也未指出死因與藥物濫用有關。雪碧是我們共同非常親近的好朋友，她並未參與任何不當活動，更不可能讓自己的好友受害。」
雪碧也在臉書表示「身正不怕影子斜！死者為大，亂爆料的請拿出證據，嘴巴那麼臭是吃到屎嗎？還有私訊威脅我的跟要套我話的，我也不回這些吃瓜民眾，而那些跟她不熟的網紅想蹭流量的，也不用白費心機，到我這邊你們是沒新聞的，願死者安息。」她也向死去的好友喊話：「時間可以證明一切，芯，我永遠支持妳………善良不可以被欺負！」
擁有甜美外型與完美身材的網紅謝侑芯，曾任護理師，因氣質出眾被封為「護理系女神」。沒想到今（25）日驚傳死訊，享年31歲。她的好友雪碧稍早在社群悲痛證實消息，透露自己崩潰哭到無法自拔，另一位好友Chris也發文悼念，指出謝侑芯是在海外工作期間因健康意外過世。
護理系女神國外猝逝！驚見「無名指少一截」她吐秘辛 粉絲心疼不捨
IG擁有53萬粉絲追蹤的網紅謝侑芯，擁有甜美外型與傲人身材，因曾任護理師被封為「護理系女神」。沒想到年僅31歲的她驚傳在國外工作時不幸過世，讓粉絲震驚不捨。過去她曾被發現右手無名指少了一截，她也大方分享斷指秘辛。
護理系女神謝侑芯驚傳「不幸離世」！雪碧崩潰證實
因為當過護理師，加上有火辣身材跟美貌，在網紅圈有「護理系女神」稱號的網紅謝侑芯，今（30日）驚傳前陣子在海外工作時，不幸因為健康因素過世，她的好友雪碧在社交媒體上悲痛證實此消息。
