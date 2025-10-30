護理系女神謝侑芯驚傳「不幸離世」！雪碧崩潰證實

因為當過護理師，加上有火辣身材跟美貌，在網紅圈有「護理系女神」稱號的網紅謝侑芯，今（30日）驚傳前陣子在海外工作時，不幸因為健康因素過世，她的好友雪碧在社交媒體上悲痛證實此消息。

護理系女神謝侑芯傳出不幸離世消息。（圖／翻攝畫面）

雪碧在貼文中寫道：「我崩潰了，為什麼這麼多愛我的人都接連離開我？」她回憶起與謝侑芯的美好時光，稱讚她不僅外貌出眾，性格也非常活潑，是圈內唯一真心的朋友。雪碧呼籲外界應給予謝侑芯的家人一些空間，讓他們能夠平靜地面對這個難關。

雪碧（左）形容謝侑芯是她網紅圈唯一好友。（圖／翻攝自真雪碧 無雙ss臉書）

雪碧（左）證實謝侑芯的死訊。（圖／翻攝真雪碧 無雙ss臉書）

另一位好友CHRIS也發文悼念，指出謝侑芯是在海外工作期間突發健康意外離世。他形容她是「台灣網路圈最耀眼的星辰之一」，擁有堅毅和善良的靈魂。CHRIS回憶起謝侑芯曾為了送他生日禮物而特地從日本購買模型，並強調珍惜每一刻的重要性。

許多網友在得知消息後紛紛留言哀悼，表達對謝侑芯的懷念與祝福，願她在天堂繼續發光。

