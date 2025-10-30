護理系女神謝侑芯驟逝！雪碧淚訴：3天前夢到她
網紅「護理系女神」謝侑芯，前陣子在海外工作時因為健康因素過世，3個月前才性感在北捷露美胸、一週前還在拍短影音，如今卻離世讓人錯愕，好友雪碧證實死訊之際，也透露在3天前竟有夢到謝侑芯入夢罵她戀愛腦，讓她如今回想起來不禁淚崩。
雪碧（左起）跟謝侑芯感情相當好。（圖／翻攝雪碧IG）
細看馬來西亞籍的辣妹DJ周甄娜，今年7月PO出跟謝侑芯穿著火辣搭乘台北捷運的畫面，2人都穿「挖空心思style」的上衣，渾圓美胸、事業線大方露，讓人難以移開目光，而距今1週前，謝侑芯還po出無厘頭風格的短影音，活力十足，沒想到如今卻傳出死訊，只能說天妒紅顏讓人惋惜。
謝侑芯（左）今年7月才在北捷辣露美胸。（圖／翻攝自Jenna 周甄娜臉書）
證實謝侑芯死訊的雪碧，表示侑芯「是我在網紅圈唯一相信的好友」本來約好26日要一起打高爾夫球跟吃飯，如今卻再也無法實現，「本來等你回國我們要做好多事，你20號沒消息時，我的心就很亂，前3天還夢到你罵我戀愛腦，我多希望你現在還可以罵我」、如今回想起好友的入夢讓她淚崩：「我哭了很久很久，31歲而已，這樣美好的年紀，為什麼上天總是不眷顧好人，這事讓我很悲痛欲絕」
護理系女神謝侑芯離世前一週拍攝的最後一支短影音。（圖／翻攝謝侑芯IG）
據《三立新聞網》的報導，雪碧受訪時說，目前謝侑芯的後事目前由她跟侑芯的共同好友Chris代為處理，Chris也悲慟在IG上發文表示：「這場突如其來的健康意外，發生在侑芯於海外工作拍攝的期間。生命的逝去已是無法挽回的事實，我們懇請所有愛護侑芯的朋友與粉絲，能給予悲傷的家屬多一些尊重與空間。請暫時放下聯繫與無謂的揣測，讓我們用最溫柔的方式，將她如天使般的光環，永遠珍藏在心底。」
《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》
謝侑芯跟雪碧等好友的開心合照。（圖／翻攝IG）
彰化伸港小姊妹遭休旅車撞亡 肇事翁獲輕判1年2月
新店2層樓樣品屋傳火警 無人受困、火燒30分鐘撲滅
五股大貨車「路面高低差」橫卡路中 上班尖峰交通癱瘓
31歲「護理女神」謝侑芯驚傳驟逝 好友悲痛證實：海外工作遭逢健康意外
年僅31歲的網紅「護理師女神」謝侑芯（Iris）近日驚傳驟逝海外，同為網紅的閨密「情色教主」雪碧（方祺媛）發文證實噩耗，沉痛喊話到達天堂的好友「下輩子再當好朋友，RIP。」
護理系女神國外驟逝！好友雪碧悲痛 喊話：下輩子再當好友
護理系女神國外驟逝！好友雪碧悲痛 喊話：下輩子再當好友
本土「護理女神」遭傳國外猝逝！閨密「雪碧」全說了
娛樂中心／綜合報導擁有甜美外型與傲人上圍，IG粉絲人數超過50萬的網紅謝侑芯，因曾任護理師而被粉絲封為「護理系女神」。如今傳出謝侑芯在國外因「突發健康意外」離世。好友、網紅雪碧在臉書寫下悼念文，稱自己哭了很久，表示對方才31歲，大嘆：「為什麼上天總是不眷顧好人。」
護理女神「失聯多日」傳死訊！AV女優發文悼念：下輩子還要當姊妹
曾任護理師的網紅謝侑芯，因擁有凹凸有致的姣好身材和精緻臉蛋，被封為「護理女神」。昨（30）日傳出她離世消息，因在海外工作期間突發健康意外，享年31歲。網紅「雪碧」、台灣AV女優也紛紛發文悼念。
31歲護理系女神猝死！曾自曝被常上新聞「王姓CEO」追求 網瘋猜身分
擁有甜美外型與傲人「E級棒」上圍的網紅謝侑芯，曾任護理師、被封為「護理系女神」，於IG坐擁53萬粉絲追蹤。饒舌歌手Chris於30日在社群發布謝侑芯因健康問題在海外工作猝逝噩耗，享年31歲。謝侑芯今年7月才在社群發文，自曝曾被「王姓CEO」追求的經歷，還公開力挺對方：「他並不是媒體描述的那種人。」引發許多網友留言猜測對象是誰。
護理女神謝侑芯「海外工作失聯多日」傳死訊 好友悲慟證實
IG擁有超過53萬粉絲的知名網紅謝侑芯，昨（30）日驚傳離世，得年31歲。消息曝光後震撼整個網紅圈，謝侑芯的好友「雪碧」於臉書發文哀悼，情緒崩潰寫下：「下輩子再當好朋友。」許多粉絲與同業難掩悲痛，社群湧入大量悼念留言。
31歲「護理系女神」謝侑芯驟逝 曾自爆被王姓CEO追求
有「護理系女神」稱號的網紅謝侑芯30日傳出前陣子在海外工作時，不幸因為健康因素過世，享年31歲。今年6月她才在社群發文，透露自己曾被某位王姓CEO追求過，引起網友猜測男方身分。
