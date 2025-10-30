護理系女神謝侑芯驟逝！雪碧淚訴：3天前夢到她

網紅「護理系女神」謝侑芯，前陣子在海外工作時因為健康因素過世，3個月前才性感在北捷露美胸、一週前還在拍短影音，如今卻離世讓人錯愕，好友雪碧證實死訊之際，也透露在3天前竟有夢到謝侑芯入夢罵她戀愛腦，讓她如今回想起來不禁淚崩。

雪碧（左起）跟謝侑芯感情相當好。（圖／翻攝雪碧IG）

細看馬來西亞籍的辣妹DJ周甄娜，今年7月PO出跟謝侑芯穿著火辣搭乘台北捷運的畫面，2人都穿「挖空心思style」的上衣，渾圓美胸、事業線大方露，讓人難以移開目光，而距今1週前，謝侑芯還po出無厘頭風格的短影音，活力十足，沒想到如今卻傳出死訊，只能說天妒紅顏讓人惋惜。

「護理系女神」謝侑芯（左）猝逝，今年7月才在北捷辣露美胸，養眼畫面讓網友看了血脈噴張。（圖／翻攝自Jenna 周甄娜臉書）

謝侑芯（左）今年7月才在北捷辣露美胸。（圖／翻攝自Jenna 周甄娜臉書）

證實謝侑芯死訊的雪碧，表示侑芯「是我在網紅圈唯一相信的好友」本來約好26日要一起打高爾夫球跟吃飯，如今卻再也無法實現，「本來等你回國我們要做好多事，你20號沒消息時，我的心就很亂，前3天還夢到你罵我戀愛腦，我多希望你現在還可以罵我」、如今回想起好友的入夢讓她淚崩：「我哭了很久很久，31歲而已，這樣美好的年紀，為什麼上天總是不眷顧好人，這事讓我很悲痛欲絕」

護理系女神謝侑芯離世前一週拍攝的最後一支短影音。（圖／翻攝謝侑芯IG）

據《三立新聞網》的報導，雪碧受訪時說，目前謝侑芯的後事目前由她跟侑芯的共同好友Chris代為處理，Chris也悲慟在IG上發文表示：「這場突如其來的健康意外，發生在侑芯於海外工作拍攝的期間。生命的逝去已是無法挽回的事實，我們懇請所有愛護侑芯的朋友與粉絲，能給予悲傷的家屬多一些尊重與空間。請暫時放下聯繫與無謂的揣測，讓我們用最溫柔的方式，將她如天使般的光環，永遠珍藏在心底。」

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

謝侑芯跟雪碧等好友的開心合照。（圖／翻攝IG）

