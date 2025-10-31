護理系女神謝侑芯驟逝！11天前還露臉拍片 好友哀痛曝死因

【緯來新聞網】被譽為「護理系女神」在Instagram擁有53萬粉絲的網紅謝侑芯近日在國外突發健康狀況，不幸離世，得年31歲。其死訊由親友證實，消息一出震驚粉絲與網路社群，尤其她生前最後一次出現在社群媒體上的時間僅距今11天。

護理系女神謝侑芯驟逝。（圖／翻攝irisirisss900 IG）

謝侑芯的摯友Chris於10月30日對外說明，謝是在海外工作期間突遭健康變故，不幸身亡。他也請外界尊重謝的家屬，表示：「生命的消逝已無法挽回，懇請大眾停止無謂揣測，給予遺族足夠的空間與尊重。」



過去曾擔任護理師的謝侑芯，畢業於中臺科技大學護理系，因亮眼外型和親民個性被稱為「護理系女神」。她自2019年因釣蝦時穿著火辣被路人拍攝而在網路爆紅，並於2020年推出個人寫真集《天使芯》。近年她轉向經營社群平台、直播與外拍攝影，並持續累積人氣。



她生前最後一支IG影片發布於10月19日，與其他網美一同在海島旅行，影片中眾人換上泳裝同樂，當時的謝侑芯看來毫無異樣。該影片如今成為她生前最後公開露面紀錄，粉絲紛紛留言表達哀悼，也對事件的突如其來感到難以置信，甚至質疑事件真相。



網紅方祺媛（雪碧）在臉書發文哀悼，表示謝侑芯是她在圈內最信任的朋友之一，兩人原本相約10月26日要一同打高爾夫球。她呼籲外界：「人已經離開了，不要再做不必要的揣測或擴大事件，也請大家不要打擾家人。」目前謝侑芯的死因尚未由家屬或官方公開說明，相關情況仍待後續釐清。

