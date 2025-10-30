護理系女神驚傳出國工作猝逝 閨密雪碧心痛證實：下輩子再當好朋友

有「護理系女神」封號的網美謝侑芯，驚傳在海外猝逝，享年31歲。（圖／翻攝自謝侑芯Instagram）

網美謝侑芯有甜美外型加上超兇E罩杯身材，社群平台擁有數十萬粉絲擁戴，過去她就讀中臺科大護理系，畢業後還當過護理師，因此更被網友封為「護理系女神」。豈料，近日傳出謝侑芯在國外猝逝的消息，今（30）日晚間她的摯友、網紅雪碧也在社群證實，心痛喊話「下輩子再當好朋友」。

雪碧今日在社群平台臉書和Instagram發文，證實她兩個最愛的人黃正杰和謝侑芯先後離開她，對她來說，謝侑芯是她在網紅圈唯一相信的好友，因為相處下來沒有利益只有互相取暖。但雪碧在20日與在國外工作的謝侑芯失去聯絡，她心裡很亂，沒想到最終收到摯友猝逝的消息，「31歲而已，這樣美好的年紀」，感嘆上天總是不眷顧好人。

廣告 廣告

然而雪碧也擔心外界會打擾謝侑芯的家人，因為她的家人已經很痛苦，她表示後續會有人處理，也請外界不要揣測或擴大事件。據《三立新聞網》報導，雪碧稱謝侑芯的後事交由共同好友Chris代為處理，Chris也有在社群發文證實，「侑芯已經離開了我們，前往了那無憂的天堂。」並進一步說明，謝侑芯在海外工作拍攝期間，遇到突如其來的健康意外。

雪碧Instagram全文：

我崩潰了，近年為什麼兩個我最愛的人都離開我了，正杰，侑芯Iris你是我網紅圈唯一相信的好朋友，

心地善良，漂亮又活潑，沒架子

沒有任何的利益只有互相取暖，

約好的26號一起打高爾夫球！

一起吃飯，我負能量的時候你陪著我，你負能量的時候我也陪著你，我們一起罵渣男，也主動關心我的事，還討論工作事業要怎麼提升自己，本來等你回國我們要做好多事，你20號沒消息時，我的心就很亂，前三天還夢到你，罵我戀愛腦，我多希望你現在還可以罵我，收到消息以前還希望一切不是真的，我哭了很久很久，31歲而已，這樣美好的年紀，為什麼上天總是不眷顧好人，這（件）事讓我很悲痛欲絕！！

相信是他的朋友大家都很難過，但可以不要再去跟他家人做聯繫嗎？家人已經很痛苦了，後續一切都有人處理，所以希望關心他的朋友不要再訊息他家裡的人了，人已經不在了，也不要做什麼揣測或擴大事件，謝謝大家！

也希望iris（Iris）可以開心的做小天使，

下輩子再當好朋友，RIP。

喜歡他的粉絲跟朋友，她永遠在我們的心裡是活潑漂亮可愛的小女孩

原始連結

看更多 CTWANT 文章

多條線索暗指粿粿「毫不尊重老公」 徵信社發聲掛保證：絕對可支持范姜

王子偷吃粿粿！品牌方再揭黑歷史「沒職業道德」：感情世界跟工作態度一樣

快訊／原定明日開案！華固央北案接待中心大火 現場傳爆炸、屋頂垮