護理系女神驚傳國外猝逝！生前自曝「斷指秘辛」粉絲心疼

31歲網紅謝侑芯過去是護理師，因穿搭火辣上節目示範CPR走紅，被封為「護理系女神」，之後轉行當外派模特兒和直播主，曾擔任黃明志MV女主角，也因熱愛放送大尺度福利照，收穫大票粉絲，在IG擁有逾53萬粉絲。然而，昨（30）日傳出她在國外因「突發健康意外」不幸離世，消息震撼網路，粉絲與好友難以置信，紛紛湧入她的社群留言哀悼「希望妳到另一個世界也能繼續笑著」。









53萬網紅「護理系女神」驚傳國外猝逝！生前自曝「斷指秘辛」：打玻尿酸還比較痛

謝侑芯在IG親自揭露斷指經過，坦言意外發生在國中畢業那年。（圖／翻攝自IG＠irisirisss900）

「護理系女神」謝侑芯時常在社群上PO出大尺度照片或影片，不僅擁有魔鬼身材外，長相也是十分甜美動人。三年前，有眼尖網友發現她右手無名指少了一截，掀起網路熱議。對此，她在IG親自揭露斷指經過，坦言意外發生在國中畢業那年，在家中經營的鐵工廠打工，「就在使用油壓機台分心發生意外，手指頭當場壓斷」。她說，當下沒有太多疼痛感，「其實就是一瞬間沒知覺，長大打玻尿酸嘴唇還比較痛」。

謝侑芯還開玩笑說：「還好不是中指，不然以後怎麼跟人吵架？」。（圖／翻攝自IG＠irisirisss900）

謝侑芯回憶，當時因血腥畫面嚇壞，立刻衝去找父親幫忙，「爸爸看到我手都快暈倒，他說看到骨頭了，直接載我去醫院」雖然醫生一度嘗試接回手指，但狀況惡化，最終仍得截肢。面對這段意外，她始終以樂觀態度面對，坦言「大家都會小心翼翼問我，好像怕我會難過自卑，不過我真的完全接受它」甚至開玩笑說：「還好不是大拇指，完全沒影響生活；也還好不是中指，不然以後怎麼跟人吵架？」。

謝侑芯傳出在國外不幸離世，讓許多網友湧入留言區留下滿滿思念與祝福。（圖／翻攝自IG＠irisirisss900）

這段貼文當時感動許多網友，大家紛紛留言力挺「妳身上的自信，就散發出無比的魅力」、「看得好心疼，卻又被妳的幽默笑出來」、「勇敢的女孩最美，我很欣賞」、「這才是真正的正能量」。如今卻傳出噩耗，粉絲仍難以接受，留言區湧入滿滿思念與祝福。

今年七月謝侑芯（左）才與馬來西亞DJ周甄娜（右）一起搭北捷。（圖／翻攝DJ Jenna周甄娜臉書）





























