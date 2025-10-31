「護理系女神」謝侑芯死因曝光 經紀人公開「醫院報告」：家屬無法接受

現年31歲網紅「護理系女神」謝侑芯昨（30日）驚傳在異地死訊。（翻攝自謝侑芯IG）

現年31歲網紅「護理系女神」謝侑芯昨（30日）驚傳在異地死訊，好友兼經紀人Chris最初透露死因是「突如其來的健康意外」，不過稍早進一步揭主要死因，並表示家屬在思考是否要繼續追查下去，平時健康的她突然猝逝，讓家屬難以接受。

網紅謝侑芯驚傳在馬來西亞進行拍攝工作期間身亡，據《NOWNEWS》報導，經紀人Chris稍早透露，馬來西亞醫院方面告知謝侑芯死因「心臟病發作」，且「當下好像是未有急救的可能性」。

經紀人坦言，家屬對於這個結果難以接受，目前在思考是否要進一步追查，因為在他們眼裡，謝侑芯平時「身體很健康、愛運動」，難以相信會突然猝逝，並表示家屬應該會選擇「私人辦告別式」，不會對外公開。

Chris也表示自己與其他幾位好友，可能會「額外辦一個」屬於朋友們的追思會，但目前所有細節都還在討論中，尚未有定案。

