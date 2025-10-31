「護理系女神」謝侑芯死因曝光 經紀人：心臟病發作

有「護理系女神」稱號的網紅謝侑芯30日傳出前陣子在海外工作時，不幸因為健康因素過世，享年31歲。噩耗曝光後，被粉絲稱為「台灣第一女優」的吳夢夢在社群平台發文「R.I.P.」表達哀悼。

網紅謝侑芯驟逝。（圖／取自IG @irisirisss900）

吳夢夢在Thread平台轉發了謝侑芯朋友的文章表達哀悼之意。該文章證實了1994年出生的謝侑芯已經離世，並指出逝世主因是「這場突如其來的健康意外，發生在侑芯於海外工作拍攝的期間。」文中也懇請所有關心謝侑芯的朋友與粉絲，能給予悲傷的家屬更多尊重與空間，「請暫時放下聯繫與無謂的揣測，讓我們用最溫柔的方式，將她如天使般的光環，永遠珍藏在心底。」

吳夢夢（左）在Thread平台哀悼 謝侑芯。（組圖／翻攝吳夢夢IG、謝侑芯IG）

根據《NOWnews今日新聞》獨家報導，謝侑芯的友人兼經紀人Chris表示，謝侑芯當時人在馬來西亞工作，目前得知當地的報告說是心臟病發作，謝的家屬仍在思考是否要繼續追查清楚，因為謝侑芯生前愛運動，身體很健康。

謝侑芯外型亮眼、身材姣好，不過有網友發現她右手無名指少了一截，對此，她生前曾大方回應：「家裡是開鐵工廠的，國中畢業暑假跟爸爸吵著要去外面打工，父母不答應，不過讓我在家打工～當年就在使用油壓機台分心發生意外，手指頭當場壓斷。」她坦言當下沒有感到疼痛，反而是被血腥畫面嚇到，父親也趕緊將她送醫接回去，但最終況惡化手指末端發黑判定截肢。

今年6月，謝侑芯在社群平台透露曾被一位經常出現在新聞中的王姓富商追求，「約五年前他對我溫柔有禮，從沒讓我感覺被安排也從未讓我困擾，雖然面對他的追求我婉拒，不是因為他不好而是我選擇了自己的路！」她還進一步表示：「他不是新聞裡被塑造成的那種壞CEO，他對孩子對家人、對當時的我，從不小氣，反倒是體面與心軟同時存在～人無完人，他值得被公平記住」。這段透露引發網友紛紛猜測該富商的真實身分。

