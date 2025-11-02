"護理系女神"謝侑芯海外猝逝 黃明志在場否認吸毒!

31歲的網紅謝侑芯上個月在馬來西亞一間飯店猝逝，讓親友和粉絲非常震驚，如今大馬媒體報導，當天創作歌手黃明志就在現場，甚至還傳出黃明志疑似吸毒，尿檢呈現陽性。但對此黃明志在社群上發聲，否認吸毒，也提到自己遭到黑函勒索。

身穿黑色背心，在蘭嶼海邊拍下甜美照片，她是號稱護理系女神的網紅謝侑芯，上個月在馬來西亞一間飯店猝逝，享年31歲。但現在大馬媒體報導，謝侑芯死亡時，歌手黃明志就在現場。飾演採茶姑娘，謝侑芯和黃明志早在五年前，就一起合作。這回黃明志供稱，自己邀請謝侑芯合作拍片，在飯店房間討論整個晚上，謝侑芯去沖澡後半小時沒出來，才發現已經倒臥浴缸。但大馬警方疑似在現場找到毒品，並將黃明志帶回警局藥檢，對4種毒品呈陽性反應，不過對此黃明志打破沉默發聲。

黃明志發聲，表示自己沒有吸毒，也沒攜帶毒品，認為部分大馬媒體捕風捉影。（圖／黃明志臉書）

強調新聞捕風捉影，自己沒有吸毒，也沒攜帶毒品，頂多最近酒喝的比較多。警方報告出來就水落石出，也提到自己這幾天遭到黑函勒索，更指控救護車遲到將進一個小時，疑似拖延到謝侑芯的黃金救命時間。歌手黃明志（2024.09）：「先抱歉一下，前兩個禮拜本來有召開記者會，要澄清一些事情，可是後來就發生一些事情取消了。」

謝侑芯經紀人再反擊，認為黃明志說法前後矛盾。（圖／謝侑芯經紀人IG）

黃明志經紀人也發聲明，針對馬來西亞部分媒體報導，表示已經進入司法調查階段，尚未獲得警方報告，而黃明志已經全力配合調查，對於謝侑芯事件也深感痛心遺憾。不過謝侑芯經紀人也發聲明

認為黃明志說法前後矛盾，是否隱瞞事實。整起案件疑點重重，恐怕還是得等相關單位抽絲剝繭。













