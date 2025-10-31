「護理系女神」謝侑芯猝逝！ 經紀人證實：死因為心臟病發

網紅謝侑芯驚傳在馬來西亞因心臟病發猝逝，享年31歲。（圖／翻攝自謝侑芯IG ）

有「護理系女神」之稱的網紅謝侑芯，以甜美笑容與火辣身材走紅。沒想到，30日卻驚傳謝侑芯在馬來西亞離世，享年31歲，消息曝光後讓許多網友震驚不已。對此，謝侑芯的經紀人Chris31日透露，根據馬來西亞醫院報告，其死因為「心臟病發作」。

根據《NOWnews今日新聞》報導，謝侑芯的經紀人Chris指出，馬來西亞院方報告表示，謝侑芯是因心臟病發導，「當下好像是沒有急救的機會」。不過，家屬對此難以接受，認為她平時身體健康、熱愛運動，仍在考慮是否進一步追查。

Chris透露，家屬將以「私人方式」舉行告別式，不會對外公開。不過，Chris也表示，他與其他幾位好友可能會另外辦一場追思會，但細節仍在討論中。

據悉，謝侑芯畢業於中臺科技大學護理系，曾任職過護理師，後來在社群平台活躍，她的外型亮眼，時常分享健身與保養日常，也會拍攝幽默短影音，深受網友喜愛，在IG擁有超過50萬粉絲追蹤。

謝侑芯曾當過護理師。（圖／翻攝自謝侑芯IG ）

消息曝光後，不少粉絲湧入她的社群留言悼念「妳是最美麗的天使 R.I.P」、「難以置信」、「太突然了吧」、「她很棒，她會當個美麗又善良又快樂的小天使」、「為什麼會這樣，她真的很漂亮又可愛」、「一路好走唷 去當小天使」。

