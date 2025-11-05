"護理系女神"謝侑芯猝逝 閨密飛大馬:現場還有第三人
社會中心／綜合報導
持續追蹤網紅謝侑芯命案，全案改用謀殺罪調查，警方原本要扣押黃明志7天，在律師的申請下，改為延扣6天。謝侑芯的好姊妹謝薇安爆料，命案現場其實還有"第三人"，事後還想花錢掩蓋事實，甚至買網軍攻擊她！另一名網紅好友雪碧則遭質疑，仲介謝侑芯出國伴遊，她也拿出對話紀錄自清。
已故網紅謝侑芯：「你都不怕我騙你錢嗎。」對著鏡頭，露出無辜表情，網紅謝侑芯31歲飯店猝死。不久前，她還跟7名網美合拍影片。一度傳出，就是在事發飯店所拍攝，但其實是早在兩個月前拍攝。不過，如今傳出，命案現場還有第三人。謝侑芯的好姊妹，網紅謝薇安發文，說事發第一時間，就動用所有人脈尋找謝侑芯，甚至親自前往馬來西亞，結果卻遭到大量網路攻擊。她強調，其實當天也知道"那個人"就在現場了！還說對方，想做一些垃圾事情，花錢掩蓋。網紅雪碧則遭質疑，仲介謝侑芯出國伴遊，才會出事，她則大力否認，還秀出最後對話自清。
"護理系女神"謝侑芯猝逝 閨密飛大馬:現場還有第三人（圖／民視新聞）
網紅雪碧：「（謝侑芯）就很天真啊很大辣辣，（聽到後）大哭啊，因為我一直希望說，我還希望他真的被綁架，我還可以拿一筆贖金把他（謝侑芯）贖回來，可是人都已經沒了。」約好要一起打球散心，沒想到卻陰陽兩別。警方改用謀殺罪調查，馬來西亞媒體也曝光，黃明志在吉隆坡的工作室，是在高級住宅區的獨立洋房，出入須通過兩層保全，但案發後他沒回去過。黃明志委任律師鄭清丰：「是的，他（黃明志）目前安全。」
"護理系女神"謝侑芯猝逝 閨密飛大馬:現場還有第三人（圖／翻攝畫面）
黃明志的律師證實，警方原本要扣押7天，但他要求只能延扣6天，進一步協助調查。不過，整起命案疑點重重，究竟有沒有第三人在場？身分？角色？都有待釐清！
