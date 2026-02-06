護理荒怎麼救？傳擬開放外籍生念護理系 衛福部急澄清：僅「詢問」

台灣護理人力長期短缺，外界關注是否引進外籍人力補足缺口。對於外傳擬開放外籍生報考護理系，衛福部照護司澄清，目前僅向教育部詢問現行政策面。資料照。李政龍攝



台灣護理人力長期短缺，如何補足第一線人力成為政府亟需面對的課題。衛福部於年初擬開放醫院聘雇外籍照服員，協助照顧急性病房患者。近期又傳出，衛福部將擬開放外籍生可報考國內護理系。對此，衛福部照護司今（6）日接受《太報》電訪時澄清否認，強調並未規劃擴大開放外籍生報考護理系。

衛福部照護司指出，上個月與護理團體定期開會，當時只是透露，先前曾向教育部詢問，在既有的新南向產學合作國際專班架構下，「是否有學校開設以護理為主的專班？」亦強調「在會議上，都沒有提及護理系要擴大招生外籍生的規劃，目前沒有要擴大開放外籍生可以報考護理系」。

不過，他也說，目前新南向產學專班確實設有長照相關科系，課程中也包含部分護理學科訓練，但這類產學合作專班規模普遍不大，常見情況是「僅開一班」，每班註冊人數約20人左右，且並非年年開設，因此即便有外籍生修習相關護理訓練，人數本來就相當有限。

他進一步說明，若就讀長照產學專班的外籍生符合相關資格，理論上仍可報考我國護理師國考，但實際比例非常低。目前在台灣成功取得護理師證書並實際執業的外籍人士，其總體比例非常低，可能僅有百分之一。

至於衛福部年初向勞動部提案，希望引進外籍中階技術人力，引進外籍照服員投入一般急性病房，照護司表示，勞動部仍希望就相關配套進行更深入討論，預計3至4月將再次召開跨部會會議研商。未來若涉及修法需求，將再與勞動部進一步討論修法方向與細節。

