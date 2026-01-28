護理荒有解！花蓮慈濟最強「百萬育才」計畫曝 網讚：留在故鄉也能發光

記者呂彥、洪正達／花蓮報導

「百萬成星‧護理有光」育才計畫於27日啟動，花蓮慈濟醫院、慈濟大學以及花蓮縣教育處、18所國中校長及衛生局共同響應。 （圖／翻攝畫面）

面對通膨壓力與高額學費的挑戰，如何為下一代找到穩定的職涯出路，成為家長最關心的議題。花蓮慈濟醫院攜手慈濟大學與縣內18所國中，正式啟動「百萬成星‧護理有光」計畫。這項計畫不只包辦升學，連未來就業都一併規劃，整套培育價值上看百萬，消息一出，讓不少網友直呼：「這條件也太香了吧！」

想升學又怕背學貸？這項計畫主打「院校連培」，直接打破傳統升學的焦慮。學生從五專開始，一路到二技、甚至想攻讀碩博士，學校通通幫你規劃好。最誘人的是，公費就學期間，除了原本的獎助學金，還會有生活補助；還沒畢業，花蓮慈院就提供「有薪實習」，讓你邊學邊賺，減輕家庭負擔，且慈濟醫院是東部唯一的醫學中心，這意味著孩子畢業後「無縫接軌」直接就業進入完善的三軌輔導體系，享有完整的升遷管道與薪資福利。

花蓮縣十八所國中校長響應聯合育才計畫，讓每一所學校都成為星光，給予孩子求學和就業的方向。（圖／翻攝畫面）

「人才真的太重要了！」花蓮慈院院長林欣榮表示，面對少子化跟高齡化的雙重夾擊，醫療業真的很缺人。為了讓員工安心工作，醫院已經把薪資調高了20%，但他覺得這樣還不夠。這次直接向下扎根，就是希望花蓮的在地子弟，不用辛苦北漂，在家鄉就能擁有世界級的職涯發展。

慈濟大學副校長陳宗鷹也說，慈大是全台唯一有技職護專體制的大學，五專部護理國考通過率超過八成，這種「超高過關率」，絕對是家長跟學生最強的定心丸。花蓮縣衛生局長朱家祥也豎起大拇指大讚，慈濟訓練出來的人才在醫界真的是「搶手貨」，連衛生所現在都傾向找在地人才，這計畫絕對是雙贏。

黃賀榆是國風國中的校友，他以自身求學和經驗，鼓勵更多新生代一起加入護理行列。（圖／翻攝畫面）

面對現實面，很多孩子求學路上最怕經濟壓力，國風國中校友、目前就讀二技的黃賀榆回憶，當年國中畢業時一度很徬徨，還好有慈濟的公費制度，幫家裡省下一大筆開銷，甚至還有機會去澳洲遊學開眼界，他說雖然現在AI很紅，很多工作可能會消失，但護理人員那種「視病猶親」的溫度，是冷冰冰的機器人永遠學不來的資產，熱血向學弟妹招手：「趕快加入當我的戰友！」

花蓮縣內18所國中校長通通到場力挺，最後各校校長更同時舉起手上的校牌，響應這項「百萬成星」計畫，希望能透過教育與醫療的緊密結盟，替花蓮的孩子點亮一盞燈，讓未來的護理人才都能在東部發光發熱。

