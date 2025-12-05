護理薪水飆破6萬！新光醫院三年加薪25% 明年起全院月薪加1800元

新光醫院副院長洪子仁說，院內全體人員近3年間，已累計調薪14%，護理人員調薪25%。台灣醫務管理學會提供



新光醫院今（12／5）日在2025台灣醫療科技展宣布，將於明年1月1日起，調升全體員工薪資，每月加薪1800元，平均調薪幅度達3.5%。副院長洪子仁表示，院內全體人員近3年間已累計調薪14%，護理人員調薪幅度達25%，讓院內護理人員離職率從過去超過15%下降至目前不到8%。

洪子仁指出，本次加薪院方共投入1億元，目的是回應總統賴清德日前對醫療機構加薪的呼籲，以及護理師護士公會訴求護理薪資增加的倡議。他強調，此次調薪並非為了與其他醫院「爭搶護理人員」，而是像其他領域，如長照機構、私人企業、保險公司、航空公司等搶人，讓護理師回流醫療機構。

洪子仁表示，新光醫院自明年1月1日起全體員工薪資再調升1800元，調幅3.5%，每年將新增1億元以上人事投入。這是醫院繼 2024年2月起陸續調整薪資後再度加碼，至明年1月止，全院員工累計調薪幅度已突破14%；自 2023年11月至115年1月累計調薪超過25%。

他說，未來新進三班護理人員起薪從5萬1,000元提升至5萬2,800元／月，並提供到職簽約獎金7萬元、留任獎金、單位績效獎金，白班護理人平均薪資可達6萬5,100元。新光醫院同時提供四年免費住宿等福利，以創造可安心投入的工作環境，強力吸引並留住護理人才。

洪子仁指出，自COVID-19疫情結束後，2023年全台出現醫護離職潮與關床潮，當時新光醫院因人力吃緊 一度關床達91床。透過董事長吳東進大力支持與全面薪資改革，今年9月新光醫院 病房已恢復全開、無降載關床，顯示調薪是真正能帶來人力回流的關鍵力量。

他強調，持續調高薪資只是起點，未來新光醫院同時會打造 友善職場、合理護病比，並以 AI降低護理行政負擔，例如數位化紀錄、自動化評估、智慧排班等，「讓每一位護理人員能在 安全、值得留下、看得到未來 的工作場域發展。」

此外，馬偕紀念醫院則在11月9日舉辦145周年院慶運動會暨家庭日時即現場公布，為體恤所有辛苦的馬偕人，今年12月發放聖誕節禮金3000元、特別獎勵金4萬5000元，明年1月實施全面調薪3.5%，這也是馬偕連續3年調薪，總調薪幅度達10.6%。

