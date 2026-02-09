護理高度專業共通性！高醫駁工會不當比喻 春節醫療服務不中斷

【記者凃建豐／高雄報導】高雄醫學大學醫療企業工會今（9）日召開記者會，嚴正反對高醫院方在長期人力不足未改善的情況下，強推護理人員進行「跨科支援」。高醫回應，護理專業養成與臨床訓練強調基礎護理、病情評估、緊急應變及病人安全等，具有高度專業共通性。工會以不當比喻指控，不僅偏離醫療實務，亦打擊護理專業士氣，不僅可能造成社會對護理專業運作的誤解，也不利於護理專業形象的正確認知。院方始終將病人安全視為底線，所有人力規劃與支援皆經專業評估。

高醫表示，今年春節連假長達九天，期間多數基層診所暫停門診服務，急重症與住院醫療需求勢必集中湧現。高醫作為南臺灣重要之醫學中心，肩負的不僅是單一院區的營運責任，更是維繫區域整體醫療體系穩定運作的關鍵樞紐。基於「醫療服務不中斷」的核心使命，高醫啟動春節「全方位守護配套計畫」，在兼顧病人安全、醫療品質與同仁權益的前提下，提前因應連假期間的醫療量能高峰。

高醫指出，急診、重症、住院與感染性疾病照護需求，並無法因假期而停止，尤其在流感高峰與長假重疊之際，醫學中心更有責任確保醫療量能與整體醫療韌性，此為醫療專業之核心使命。院方並非對同仁任意要求「共體時艱」，更非臨時起意之人力安排。針對工會近日以不當比喻指控高醫春節期間採行之短期護理人力調度，並刻意渲染為「跨科支援的危險性」，高醫必須嚴正澄清，工會誤導性說法已明顯偏離護理專業實務，不僅可能造成社會對醫療運作的誤解，也未能如實反映第一線護理人員長期累積之專業能力與價值。

高醫說，春節「全方位守護配套計畫」，院方除持續與各單位同仁進行多次溝通與協調，在兼顧民眾醫療不中斷之使命與同仁休假權益間衡平取捨前提下，審慎規劃醫護人力配置。春節期間，同仁相關出勤給付除均依循現行法規與往例制度外，院方更另行提撥經費發放激勵津貼，並將配合健保署春節加成獎勵方案，以具體回應同仁於假期中堅守崗位的專業付出。

針對工會指控春節期間護理人力支援「具有高度危險性」，高醫嚴正駁斥。高醫所有人力規劃皆建立於符合專業評估與訓練基礎上執行，並在最大限度尊重同仁意願為前題下進行工作安排，以確保臨床照護品質與病人安全。

高醫誠摯呼籲工會，以更客觀、理性的方式進行溝通與對話。高醫作為醫學中心與大學附設醫院，守護病人安全與醫療服務不中斷是我們不變的承諾，醫療專業不容政治化或民粹式抹黑。針對任何損及醫護形象之誹謗與誤導；或背離事實、影響民眾醫療可近性之言論，院方將依法追究法律責任，捍衛醫療體系的運作底線，確保醫療環境不受惡意言論干擾。

