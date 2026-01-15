護病比入法誰受害？ 專家憂：配套不足強推 後果全民承擔

四大護理團日前發布聯合聲明，肯定三班護病比入法方向，支持制度化推進，並呼籲配套同步到位、制度穩健落實。（報系資料照）

民眾黨團擬修正「醫療法」讓護病比入法，並以「逕付二讀」快速程序推動但今天（15日）黨團協商未果。厚生基金會執行長陳柏同表示，護病比涉及醫療量能配置、人力供需結構等複雜政策問題，簡化條文以單一行政指標訂定，恐導致連鎖失衡，一旦醫療機構被迫縮減服務、關床甚至停業，其直接後果，將是醫療可近性下降，把將風險轉嫁病人。

陳柏同表示，護病比並非單一職類的權益議題，也非可透過簡化條文即能解決的行政指標，而是牽動醫療量能配置、人力供需結構、區域醫療落差、醫院層級分工、財務承載能力與照護品質平衡的高度複雜公共政策問題。「任何草率或單一面向的制度設計，極可能導致連鎖性失衡，其後果最終將由全民共同承擔。」

根據民眾黨黨團所提《醫療法》第十二條、第一百零二條及第一百零二條之一修正草案，其中第十二條明定，中央主管機關於訂定醫療機構設置標準時，針對醫院急性一般病床之輪班護理人員比例，須設立諮詢委員會定期檢討，並以法律強制規定，護理相關專業團體代表人數不得少於全體委員二分之一。

陳博同表示，此一設計，已非單純的專業諮詢安排，而是以法律預先鎖定決策結構與席次比例，實質排除其他關鍵醫療專業與體系整體觀點的充分參與。

陳博同表示，醫界對此深感憂慮。若在法律中直接指定特定專業團體須占委員會過半席次，恐使決策機制流於結構性偏重，難以完整反映醫療體系的多元樣貌與實務限制，不僅削弱政策討論的全面性，也將動搖決策正當性，進而影響政策落地執行的可行性與穩定性。

更值得警惕的是，陳博同指出，草案同步增訂第一百零二條之一，對未符設置標準之醫療機構，課以高額罰鍰、連續處罰，甚至最重可處停業之行政處分。然而，在當前護理人力長期結構性不足、區域資源差異顯著的現實條件下，單以懲罰與停業作為政策工具，無異於將制度風險轉嫁給醫療現場與病人。

「一旦醫療機構被迫縮減服務、關床甚至停業，其直接後果，將是醫療可近性下降、急重症壅塞加劇，最終傷害的並非任何單一團體，而是整體社會。」

