護盤喊假的？35件庫藏股執行率慘遭腰斬 汽車零組件業成最大重災區

財經中心／師瑞德報導

證交所公布最新庫藏股統計，全年167件買回案中，42件執行率達100%，惟35件低於50%，以汽車及電子零組件業最多。受股價上漲影響，6家公司一股未買；亦有權值股執行率低但金額龐大。投資人可至公開資訊觀測站查詢實際執行情形。（AI製圖）

證券交易所為提升資訊揭露透明度並提供投資人更豐富的資訊品質，宣布將按季發布最近一年上市公司執行買回庫藏股情形。根據證交所最新統計數據顯示，自民國114年（2025年）1月1日起至12月31日止，全體上市公司執行買回庫藏股總計有167件，涉及128家公司。截至年底，期限屆滿、執行完畢或終止執行之件數共計146件。在執行成效方面，雖然有42件買回執行率達到100%，但也統計出有35件的買回執行率低於50%，顯示各公司在實際執行面上呈現不同程度的落差。

汽車與電子零組件業 執行率偏低案件最多

進一步分析這35件執行率未達五成的案件，在產業分布上以汽車工業類與電子零組件業類為大宗，兩者皆有6件案例，並列最多；其次為生技醫療業類，計有3件。其餘如光電業、電腦及週邊設備業、綠能環保、紡織纖維、通信網路及造紙工業等類別，則各發生2件執行率較低的情形。

而橡膠、鋼鐵、水泥、半導體、金融保險、建材營造及其他電子等產業，則各僅有1件。若觀察這35件案例的買回目的，高達24件是為了「轉讓股份予員工」，顯示多數未足額買回的案例，其初衷是為了員工激勵機制，另有11件則是為了「維護公司信用及股東權益」。

股價上漲與財務因素 6家公司一股未買

在個別公司執行細節方面，部分公司因市場價格高於預定買回區間或客觀環境變動，導致最終執行率掛零。統計顯示，包括台虹、新產、定穎投控、晉弘、南紡及大武山等6家公司，最終並未買回任何股份。其中值得注意的是，台虹在說明中特別指出，因川普政府關稅政策轉變，導致股價短期間大幅上漲，經評估已達成維護股東權益之目的，因此未執行買回。另外，金萬林-創則是因為累積盈餘轉為虧損，抵銷了原可用於執行庫藏股之資本公積，導致無法執行完畢，屬於較為特殊的財務因素。

光寶科重金護盤 瑞儀執行率相對較高

至於執行率介於40%至50%的公司中，以瑞儀光電的執行率47.86%相對較高，嘉泥與金興精密也都有超過四成的執行率。此外，大型權值股光寶科雖然帳面執行率僅18.63%，但其實際買回股份總金額高達22.95億元，顯示其維護股價投入的資金規模依然相當顯著，投資人在解讀數據時不宜僅看執行比率。

資訊透明化 證交所籲投資人善用查詢

證交所最後強調，上市公司得考量自身現金流量及維護公司信用與股東權益等因素，適時執行買回庫藏股，以提升投資人信心。投資人如欲查詢更詳細的個別資訊，可自行前往公開資訊觀測站的「庫藏股統計彙總表」項下查詢，以掌握最完整的市場動態。

