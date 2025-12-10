護盤賺翻！國安基金撈660億 立委喊：救健保、補長照、去條框
財經中心／師瑞德報導
國安基金不只是股市的定海神針，還能變成社會福利的救命錢？民進黨立委郭國文今（10）日在立法院財政委員會質詢時拋出震撼彈，指出國安基金過去八次進場護盤，累計獲利高達新台幣660億元，他呼籲財政部應思考將這筆龐大的「機會財」，挹注於長照、健保或國民年金，讓全民共享護盤成果。同時，他也主張修法刪除進場限制的「四大情境」，讓護盤機制更具彈性。
護盤績效驚人！8次進場賺回660億
郭國文在質詢財政部長莊翠雲時，攤開國安基金的歷史帳本。他指出，國安基金歷次進場不僅成功穩定股市，帳面績效更是亮眼，過去八次護盤總共獲利660億元，若再加上目前持有部位的未實現損益，數字將更為可觀。郭國文直言，國安基金往往在市場恐慌、散戶拋售時「危機入市」，某種程度上是賺到了市場的機會財。
「這660億元，是不是可以考慮撥補長照、健保或國保的缺口？」郭國文提出新思維，強調既然是運用國家資源賺到的錢，就應回饋社會，特別是目前社福財務壓力沉重，若能挹注其中，將能發揮更大效益。對此，財政部次長阮清華承諾將帶回委員會內部研議。
居安思危！籲修法刪除「四大緊箍咒」
除了盈餘運用，郭國文也強烈主張修改《國安基金條例》，刪除現行進場時機的「四大情境」限制。他認為，真正的股災往往在市場多頭時猝不及防地發生，「如果可以預測明天會好，就不會有股災」，因此不能因為現在股市好就擱置修法。
郭國文強調，現行條例的文字限制在實務上流於形式且緩不濟急，應將決策權回歸專業委員會，透過「去條框化」賦予更大彈性。他直言：「現在放寬限制是未雨綢繆，等到崩盤再來修法就是災難了。」
擴編一兆代價大？恐年燒70億利息
此外，針對近期熱議的國安基金規模擴編至一兆元議題，郭國文則提出務實警示。他分析，若大幅擴充規模，光是為了維持額度所衍生的資金調度成本，推算下來一年恐需支付高達70多億元的利息。
他也點出實務面問題，指出動用勞退或郵儲基金往往面臨內部阻力，不如直接運用銀行借款額度來得實際。他呼籲在野黨應理性討論，不要一方面強推財劃法，一方面阻擋攸關金融穩定的國安基金修法，應儘速通過以建構更完善的股市安全網。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
