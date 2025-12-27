護盤260天 國安基金挑戰最長紀錄

國安基金第9次進場至今，護盤天數超過260天，已創次長時間。（本報資料照片）

國安基金今年第4季例行委員會議將在1月12日舉行，預期將觸及退場議題。國安基金第9次進場至今，護盤天數超過260天，已創次長時間，若決議繼續護盤，有機會挑戰最長紀錄。一位不具名專家表示，國安基金早應退場，惟目前國際政經情勢不明，造成「騎虎難下」尷尬境地。但長時間護盤易導致投資人喪失風險意識，仍建議適當時機退場。

美國總統川普於今年4月2日宣布台灣對等關稅32％，對台股造成巨大衝擊，4月7日台股單日下跌2065點，創史上最大跌點；4月8日國安基金委員會議決議次日進場護盤，為該基金第9次護盤。

廣告 廣告

從資料來看，第8次護盤是目前最長紀錄，因俄烏戰爭推升通膨、美國快速升息，導致台股崩跌而進場護盤，護盤天數275天。然這次國安基金護盤主因為台美關稅，談判進度表面「已近尾聲、已有共識」，惟至今只聞樓梯響，年底前難有確切結果。

國安基金預計1月12日召開例行會議，「退不退場」預期是委員會中觸及的議題，屆時台美關稅談判若未明朗，各委員意見恐有歧異。

該專家表示，國安基金退場時機有兩個角度，首先若以《國安基金設置管理條例》角度來看，現在台股已經在28000點新高位置，整體環境已經轉好，早應退場。但從第二個角度看，國安基金進場的疑慮因素還在，台美關稅尚未確定，會有委員擔心若關稅談判結果不如預期，仍需國安基金留在場上隨時支援。

國安基金連4次護盤時間超過200天，分別是第6次護盤，為大陸經濟動盪、人民幣貶值，國際貨幣競貶因素進場，護盤天數232天；第7次因新冠肺炎疫情衝擊投資信心，有207天；第8次275天、第9次也破260天，長時間護盤成常態。

該名專家表示，長時間護盤易導致投資人喪失風險意識，造成真正大的風險、台股巨幅變動時投資人恐慌加劇，護盤效果也容易鈍化，建議國安基金適當時機應退場。