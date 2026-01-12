護盤279天創紀錄 國安基金今舉行例會

週一台股一如市場預期，在美股上週五4大指數收漲的激勵下，開高走高，早盤一度最高來到3萬681點、漲近400點。權值股台積電一開盤就站上1700元，早盤最高一度1705元、漲25元。其他包含日月光、環球晶、聯電也都開盤齊漲。

由於國安基金例會將在12日舉行，是否還會持續護盤？

邦投顧董事長陳奕光指出，「這次國安基金它進場主要的理由是因為關稅，那關稅議題到目前為止，其實還沒有一個確定的數字出來，所以基本上若是以這樣子的議題，來進行所謂的國安基金的護盤，其實它今天的開會應該還是有可能，有機會再繼續留在場內」。

國安基金也就是國家金融安定基金，政府從2000年設立，主要用途是安定國內金融市場，只要在國內外發生重大或金融相關事件，導致資本或金融市場失序，國安基金委員會就會決議是否進場護盤。

從近幾年護盤歷史來看，第6次是因為人民幣和亞洲貨幣拋售危機，護盤232天；2020年因為新冠肺炎和國際油價暴跌也護盤超過200天；2022年因經濟衰退疑慮，護盤275天；去（2025）年4月9日則因台美關稅持續護盤到現在，共279天，創史上最長護盤紀錄。

證券投顧公司副總李永年表示，「國安基金應該是可以撤出了吧。尤其是現在最近的成交量，平均都在6000億以上了，資金也回流了、人氣也回流了，所以現在再繼續護盤的話似乎有點怪怪的」。

專家認為，無論國安基金是否繼續護盤或退場，對股市影響都不大。針對國安基金決議內容，委員們將在行政院開會，最後由財政部對外公布結果。