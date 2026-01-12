護盤279天創紀錄 國安基金即日起退場

受到美股上週五四大指數收漲激勵，台股12日開高走高，最高來到3萬0681點、漲近400點，終場收在3萬0567點、漲278點。權值股台積電開盤站上1700元，收盤前漲勢收斂，以1690元作收、漲10元。其他包含日月光、環球晶、聯電也都收漲。其中，信驊股價除了創天價，還是台股第一家站上8000元股價公司，收在8055元、漲幅約5%。

萬寶投顧執行長王榮旭表示，「現在的一個行情的上漲，並不是來自於國安基金護盤所導致，現在國安基金在場內，唯一的好處就是，只有心理上面的一個影響，而沒有實質上面的影響，所以我認為對於短線對於台股的衝擊，可能不會很明顯。」

廣告 廣告

國安基金，也就是國家金融安定基金，政府從2000年設立，主要用途是安定國內金融市場，只要在國內外發生重大或金融相關事件，導致資本或金融市場失序，國安基金委員會就會決議是否進場護盤。

從近幾年護盤歷史來看，第6次是因為人民幣和亞洲貨幣拋售危機，護盤232天；2020年因為新冠肺炎和國際油價暴跌也護盤超過200天；2022年因經濟衰退疑慮，護盤275天；去（2025）年4月9日則因台美關稅持續護盤到現在，共279天，創史上最長護盤紀錄。

證券投顧公司副總李永年表示，「國安基金應該是可以撤出了吧。尤其是現在最近的成交量，平均都在6000億以上了，資金也回流了、人氣也回流了，所以現在再繼續護盤的話似乎有點怪怪的」。

專家認為，無論國安基金是否繼續護盤或退場，對股市影響都不大。最後，國安基金委員會共識決議，因已無國內外重大事件、國際資金大幅移動，導致資本金融市場失序之虞，國安基金即日起，停止執行安定市場任務，回歸證券交易市場機制。